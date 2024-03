Lions Club fördert Projekte von Kindern und Jugendlichen

Kinder und Jugendliche haben es in den vergangenen Jahren schwer gehabt. Der Lions Club unterstützt deshalb Projekte aus der Region. Die Bewerbungsfrist läuft.

Kinder und Jugendliche hatten es in den vergangenen Jahren oft schwer: Die Schulen waren während der Pandemie geschlossen und auch privater Austausch war kaum möglich. Der Lions Club Schwabmünchen unterstützt deshalb Projekte von Kindergärten, Schulklassen und Jugendgruppen mit einem Förderpreis in Höhe von 10.000 Euro. Interessierte können nun an die Ausarbeitung ihrer Bewerbung gehen. Im Mittelpunkt der Projekte stehen laut Lions-Club Pressesprecher Gerhard Birkle die "Bereiche Soziales, Kulturelles und Jugendarbeit".

Im vergangenen Jahr haben zehn Projekte von der finanziellen Unterstützung durch den Lions Club profitiert, fünf davon kamen aus der Region Buchloe, die anderen fünf aus den Regionen Schwabmünchen und Lechfeld: Kinder in der Bücherei Graben wollten "mit Robotern die Welt entdecken". Die Grundschüler in Graben hatten die Entwicklung von der Larve zum Schmetterling beobachtet. Die Kindergartenkinder des Don Bosco Kindergartens in Schwabegg probierten in ihrem Atelier aus, was sie aus Wegwerfartikeln Neues erschaffen konnten. Schwabmünchner Gymnasiasten hatten ein Arboretum im Innenhof ihrer Schule angelegt. Ein Arboretum ist eine Anpflanzung von Bäumen im Stile einer Waldlandschaft. Podcast, also Hörformate als Ergänzung zu gedruckten Artikeln der Schülerzeitung, testeten die Schüler der Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen aus.

Lions Club: Bewerbungsfrist für Kinder- und Jugendprojekte beginnt

Jetzt startet die neue Bewerbungsfrist für Projekte von Kindern und Jugendlichen. Bis Sonntag, 9. Juni, können Privatpersonen, Jugendgruppen, Schulklassen und Kindergärten aus der Region Schwabmünchen, dem Lechfeld oder aus der Umgebung von Buchloe ihre Vorschläge zusenden. Merh Informationen gibt es im Internet.

Neben der Jugendarbeit unterstützt der Lions-Club auch unter dem Jahr tatkräftig Menschen, die es in der Gesellschaft etwas schwerer haben. Ein Kinderfest für Nutzer der Tafeln in Schwabmünchen und dem Lechfeld findet am Samstag, 22. Juni, im Luitpoldpark Schwabmünchen statt. Ein "Greg is back"-Benefizkonzert veranstaltet der Lions-Club am Donnerstag, 11. Juli, in der Stadthalle Schwabmünchen. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Fritz-Felsenstein-Schule in Königsbrunn zugute.

Vielen ist der Lions-Club durch den jährlichen Adventskalender Verkauf bekannt. Die Einnahmen aus dem Verkauf stehen für soziale Zwecke zur Verfügung. Die Käufer können Sachpreise gewinnen, die Geschäftsleute aus der Region zur Verfügung stellen. Das Titelbild des Adventskalenders gestaltete der Architekt Gerhard Birkle ehrenamtlich.