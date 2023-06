Mahlzeit: Die Welt der Ernährung ohne moralischen Zeigefinger

Das Fotokollektiv zeigt im Luitpoldpark die Freiluftausstellung "Mahlzeit" zum Thema Ernährung.

Seit fünf Jahren veranstaltet das Schwabmünchner Fotokollektiv in der Freiluftgalerie an der südwestlichen Ecke des Luitpoldparks thematisch dominierte Fotoausstellungen. "Das ist nicht immer einfach, bis wir uns auf Themen geeinigt haben, das nimmt fast mehr Zeit in Anspruch als die Zusammenstellung der Bilder", berichtete Lothar Zull vom Kollektiv.

28 Fotografien sind zu sehen

Das Leitwort der aktuellen Ausstellung lautet "Mahlzeit", und umfasst 28 Fotografien, die im engen und weiteren Zusammenhang zur Nahrungsaufnahme stehen. Eine Igelfamilie beim gemeinsamen Essen, eine stillende Mutter, Menschen, die um eine lange Tafel sitzen und essen, ein Obst gefüllter Frühstückstisch am Meer, ein Brot, das einem Bedürftigen gereicht wird oder Menschen, die auf der Straße hastig einen Imbiss verschlingen, dies sind nur einige Szenen, die zu sehen sind. "Wir sind wertneutral an das Thema herangegangen und verzichten auf den üblichen Zeigefinger, der häufig als Kritik an unserer Überflussgesellschaft hineininterpretiert wird", so Zull bei der Ausstellungseröffnung.

Der einzige Hinweis auf die weltweite Ernährungsproblematik sei eine Schautafel mit Fakten. Ansonsten sollen die Bilder für sich sprechen. "Es ist auf keinen Fall ein fotografisches Kochbuch", stellte Zull fest. Die Schau solle das breite Spektrum des Themas Ernährung aus verschiedenen Ecken beleuchten und viel Platz für eigene Gedanken lassen.