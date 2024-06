„Manege frei“: Museum zählt über 600 Besucher am Familientag

Das "LechWertach-Kulturfestival" endete mit einem Familientag zum Thema Zirkus auf dem Festplatz und dem Museumsvorplatz. Der Lewazi zeigte Akrobaktik in luftigen Höhen.

Der ganze Tag war ein Spektakel: Auf dem Festplatz traten Kinder in die Pedale der Pferde-Rennwagen des Jahrmarkt- und Zirkuskabinetts Aitrang. Dabei steuerten sie ihre Gefährte so verwegen wie einst römische Wagenlenker im Zirkus Maximus. Die tollkühnen Akrobatinnen des Schul-Zirkus der Leonhard-Wagner-Schulen „Lewazi“, schlangen ihre Füße in rote Bändern und vollführten in der Luft schwebend Kunststücke. Als sie den Bühnenboden erreichten, zeigten sie dort Salti und Flickflacks. Beim Radrennen auf der Stelle konnten Besucher ihre Bestzeiten hinlegen. Viele Spielzeuge standen zum Ausprobieren bereit. Für das leibliche Wohl sorgten Singold-Crêpes, die Almbar und der Matzes Grillstand.

Zirkus-Maus: Klein, aber oho – die kleine Zirkus-Maus begeisterte das Publikum. Foto: Hilde Reiter

Gleich gegenüber vor dem Museum hatten das „Märchen aus dem Kurbelkoffer“ und ein echter Flohzirkus ihre Zelte und Wagen aufgeschlagen. Der Flohzirkus Birk hielt die Stellung auf dem Vorplatz und begeisterte bei schließlich strahlendem Sonnenschein mit Akrobatinnen „en miniature“.

Kinder konnten am Zirkusaktionstag des Schwabmünchner Kulturbüros ausprobieren, wie das Leben als römischer Wagenlenker so ist. Es kam zu spannenden Rennen. Foto: Hilde Reiter

Auch die große „Circus“-Ausstellung im Museum ließ Kinderaugen leuchten. Denn bei Popcorn-Aktion mit Verlosung gewann fast jeder Preise von Lollis, über Clownsnasen, bis hin zu Jonglierreifen. Außerdem zogen die um die 100 Jahre alten Mutoskope und Stereoskope im Museum Klein und Groß in ihren Bann. Am Ende des Tages verzeichnete das Museum über 600 Besucher.

Weitere Zirkus-Aktionen in Schwabmünchen bis September



Die Schreibwerkstatt der Volkshochschule Schwabmünchen veranstaltet am Dienstag, 20. August, ab 10 Uhr ein Schreibabenteuer unter dem Motto „Zirkusluft und Zirkusfarben“ im Museum. In der Manege der „Circus“-Ausstellung suchen Kinder von 8 bis 11 Jahren mithilfe von Verkleidungen ihre Antwort auf die Frage: „Wenn ich in der Zirkuswelt leben würde, was wäre ich dann?“ Anschließend schreibt jeder eine kleine Geschichte darüber. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung über das Ferienprogramm möglich.

Das Museum hat in seiner Mini-Manege das Improvisationstheater Schwabmünchen am Freitag, 30. August, ab 18.30 Uhr zu Gast. Die Gruppe um Raphael Wieser zeigt eine zweistündige Show unter dem Motto „Zirkus des Lebens“.

Radrennen im Stand: beim Schwabmünchner Jahrmarktkabinett konnte um die Wette geradelt werden. Foto: Hilde Reiter

Ein Vortrag des Autors Rolf-Dieter Lais, über den Schwabmünchner Großcircus Adolf Fischer, findet am Donnerstag, 5. September, ab 18.30 Uhr im Museum statt. Lais berichtet, was es bedeutete, in der Mitte des letzten Jahrhunderts einen Zirkus mit bis zu 250 Tieren auf Wanderschaft zu bringen. Der Vortrag ist kostenlos.

Darüber hinaus ist im Museum derzeit das Schattentheaterstück „Antonina“ in Kooperation mit der Schreibwerkstatt Schwabmünchen in Arbeit. Aufführungen sind unter anderem im Rahmen des Schwabmünchner Stadtfestes, vom Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Juli, geplant.

Die Sonderausstellung „Circus“ läuft noch bis Anfang September 2024

Jeden Sonntag ist Popcorn-Tag mit Verlosung. Zu gewinnen gibt es Zirkuspreise. Neben privaten Führungen und Schulklassenbesuchen können Besucher Kindergeburtstage zum Thema Zirkus buchen. Weitere Informationen gibt es unter: museum@schwabmuenchen.de. Das Museum ist jeweils mittwochs von 14 Uhr bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Außerdem an Feiertagen von 14 Uhr bis 17 Uhr.