Nach Polizeieinsatz: Mann muss ins Bezirkskrankenhaus

Der Mann, der am Donnerstagnachmittag seine Lebenspartnerin in einer Schwabmünchner Wohnung mit einem Küchenmesser bedroht hatte, wurde in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Der 54-Jährige hatte die Frau kurz nach 15 Uhr nach einem Streit zunächst einmal geschlagen, so die Polizei. Anschließend griff er nach einem Küchenmesser und bedrohte die 59-Jährige. Sie konnte sich ins Freie retten und die Polizei alarmieren. Mehrere Streifen fuhren daraufhin nach Schwabmünchen. Wegen der Bedrohung und der Möglichkeit, dass auch Anwohner in Gefahr sein könnten, wurden auch Polizisten mit schwerem Schutz nach Schwabmünchen gerufen. Gleichzeitig hielten sich mehrere Rettungswagen bereit.

Gegen 16 Uhr betraten dann mehrere Polizisten das Gebäude. Der 54-Jährige ließ sich ohne Widerstand in der Wohnung festnehmen. Wie sich herausstellte, befand sich der 54-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation. Er stand außerdem unter erheblichem Alkoholeinfluss: Ein Test ergab einen Wert von 2,5 Promille. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen Körperverletzung sowie Bedrohung. (mcz)