Neue Bäume für die Streuobstwiese im Luitpoldpark

Fleißig gingen die Kinder bei der Pflanzaktion zu Werke. Foto: Christian Kruppe

Zehn Löcher und die dazu gehörige Zahl an Obstbäumen warteten auf die Teilnehmer des Ferienprogramms des Verschönerungsvereins Schwabmünchen. Plan war, die schon im Vorjahr - ebenfalls im Ferienprogramm - angelegte Streuobstwiese südlich des blühenden Gartens, fertig zu stellen. Zu Beginn bekamen die Kinder eine Einweisung rund um die zu pflanzenden Bäume. Danach ging es auf die Wiese. Dort waren die Pflanzlöcher vom Team des Verschönerungsvereins schon zum Teil vorbereitet. Mit viel Eifer machten sich die Jungen und Mädchen an die Arbeit, vergrößerten die Löcher, brachten Erde mit Dünger ein, sicherten die Wurzelballen mit Drahtgeflecht gegen Wühlmäuse um dann die Bäume zu pflanzen. Im Anschluss wurden die jungen Obstbäume mit Pfählen gesichert und gegossen, damit in den nächsten Jahren auch Obst im Luitpoldpark geerntet werden kann. Nach erfolgter Arbeit gab es für die fleißigen jungen Helfer eine Brotzeit sowie eine Urkunde mit Foto.