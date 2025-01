Neues Jahr! Neuer Chor?

Der Kammerchor Schwabmünchen ist mit seinem Neujahresempfang klangvoll in ein neues Chor Jahr gestartet und hat wieder ein vielseitiges Konzertprogramm auf dem Plan stehen. Im Frühjahr, am 10. Mai 2025, dreht sich alles um „Kings and Vagabonds“, ein frisches Konzert über große und kleine Könige, die Liebe und das Leben, von klassischen Volksliedern und Chansons über bekannte Hits der Neuen Deutschen Welle. Im Herbst wird gemeinsam mit dem Chor von Heilig Engel in Landsberg das bekannte und eindrucksvolle Mozart Requiem zu hören sein. Wer Bass oder Tenor ist, und eine Chorkarriere starten und die Männer unterstützen will, ist beim Kammerchor willkommen. Die Proben für das Frühjahrskonzert starten nämlich gerade jetzt, jeden Dienstag von 19.30 bis 21.30 Uhr im Probenzentrum Schwabmünchen im Probenraum Nord. Fragen beantwortet Chorleiter Tobias Burann-Drixler. Er ist per Mail an chorleiter@kammerchor-schwabmuenchen.de zu erreichen. Am 15. und 16. März wird im Rahmen eines Probenwochenendes, ebenfalls im Probenzentrum, ein ganzes Wochenende intensiv, aber trotzdem mit einer Menge Spaß an unserem Frühjahrsprogramm gefeilt. Nach dem Konzert ist vor dem Konzert, so starten gleich im Anschluss Mitte Mai die Proben für das Mozart-Requiem im Herbst.

