Neues Kulturprogramm in Schwabmünchen

Die Buchhandlung Schmid hält beginnend ab Donnerstag, 12. Dezember, bis in den Sommer hinein ein Kulturprogramm bereit. In der Stadthalle Schwabmünchen tritt am Donnerstag um 20 Uhr Martin Schmids Swingtime auf. Der Tausendsassa und Entertainer tritt als Frontmann der legendären Presley Family, als Sideman von Kabarettist Stefan Leonhardsberger, oder als brillanten Musiker in diversen Jazz-Ensembles auf. An diesem Abend lädt Martin Schmid ein, seine Leidenschaft und seine Liebe zum Swing zu erleben - Evergreens und Raritäten aus dem swingenden Liederbuch der deutschen Unterhaltungsmusik. Am Samstag, 14. Dezember, liest und plaudert Romy Hausmann bei einer Tasse Punsch und Matze Sampler macht Musik in der Buchhandlung. Nach drei überaus erfolgreichen, weltweit veröffentlichten Thrillern und einem nicht minder erfolgreichen True Crime Sachbuch, wagt sich Romy Hausmann jetzt mit „Princess Standard“ an Lyrik. Noch dazu in englischer Sprache - roh, direkt, ungeschliffen, hart und verletzlich zugleich, ungefilterte Momentaufnahmen, geschrieben auf einer alten Schreibmaschine, mit Musik, Sounds und Beats unterlegt von Fortuna Ehrenfeld.

Soul Night in Schwabmünchen

Am 11. Januar findet in den Ulrichswerkstätten die Soul Night mit Sänger San2 & His Soul Patrol statt, zusammen mit der Augsburger Formation Irma & The Woodliketos. Im Gemeindezentrum Langerringen liest Schauspieler und Kabarettist Stephan Zinner am 15. Januar aus seinem Buch Prachtexemplar. Die bereits ausverkaufte Veranstaltung wird von den Musikern Maxi Pongratz am Akkordeon und Matthias Meichelböck am Flügelhorn begleitet. Weiter geht es am 25. Januar in de Ulrichswerkstätten mit Django 3000. Die Chiemgauer Desperados, eine bayerische Gypsyband, laden zu einem Konzert der besonderen Art. Ein in ihrer Heimat Staudach-Egerndach längst legendär gewordenes Konzertformat ohne Netz und doppelten Boden und ohne Steckdose geht auf Reisen.

Schauspielerin und Kabarettistin Christine Eixenberger erzählt am 1. Februar im Gemeindezentrum Langerringen in ihrem neuen Solo-Programm, wie es ist, nicht mehr solo zu sein. Die Beziehung ist stabil, der Wohnungsmangel auch, also zieht der Lebensgefährte bei ihr ein. „Wilde Zeiten“, so heißt das zweite Programm der Spießer - launige Geschichten und Heimatsound aus der Oberpfalz, die am 15. Februar in Langerringen auftreten. Am 21. Februar spielt im Gemeindezentrum Langerringen das Duo Gudrun Walther und Andy Cutting. Zwei Ausnahmemusiker gehen auf Tournee. In ihren Heimatländern zählen beide zu den bekanntesten Musikern ihres Genres und wurden mehrfach mit Preisen wie dem BBC Folk Award und dem Irish Music Award ausgezeichnet. Mit diatonischem Akkordeon, Violine und Gesang sind sie minimalistisch besetzt, erreichen aber maximale Intensität. Am 28. Februar liest der österreichische Autor Bernhard Aichner aus seinem Thriller Yoko in der Buchhandlung. Auch von März bis Juli warten viele weitere Veranstaltungen, über die man sich unter www.buchhandlung-schmid.de oder dem in der Buchhandlung ausgelegten Flyer informieren kann.

März

Stefan Murr & Heinz-Josef Braun - Das Bayerische Aschenputtel. Sonntag, 9. März, 15 Uhr im Gemeindezentrum Langerringen.

Young Scots Trad Awards Winner Tour. Samstag, 15. März, 20 Uhr in den Ulrichswerkstätten Schwabmünchen.

Stefan Leonhardsberger - Ja! Samstag, 22. März, 20 Uhr im Gemeindezentrum Langerringen.

Sara Brandhuber - A scheena Schmarrn. Vorpremiere am Freitag, 28. März, 20 Uhr im Kunstverein Schwabmünchen.

April

Franziska Wanninger - Wenn du wen brauchst, ruf mich nicht an. Samstag, 5. April, 20 Uhr im Gemeindezentrum Langerringen.

Petra Pellini liest aus „Der Bademeister ohne Himmel“. Donnerstag, 10. April, 20 Uhr in der Buchhandlung Schmid.

Martin Schmitt - Schmitt happens. Samstag, 26. April, 20 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen.

Mai

„Kriminacht am Kanapee“ mit Martin Walker. Mittwoch, 7. Mai, 20 Uhr im Einrichtungshaus Bruckner in Schwabmünchen.

Hartwin Trio. Donnerstag 15. Mai, 20 Uhr in der Buchhandlung Schmid.

Rachel Walker und Aaron Jones. Mittwoch, 21. Mai, 20 Uhr im Gemeindezentrum Langerringen.

Johnny and The Yooahoos. Freitag, 30. Mai, 20 Uhr im Bürgerhaus Graben.

Juni

Steve Crawford & Sabrina Palm feat. Alex Froitzheim. Donnerstag, 26. Juni, 20 Uhr im Musikantenstadl Langerringen.

Juli

Met In Munich - Mit Schubert nach Damaskus. Donnerstag, 3. Juli, 20 Uhr in der Christuskirche Schwabmünchen.

Kellner und Raith - Zwischen Tür und Angel. Samstag, 12. Juli, 20 Uhr im Schützenverein Klosterlechfeld.

Die Redaktion verlost Karten für 2025

Die Redaktion verlost Karten für eine Veranstaltung der Wahl im Jahr 2025 im neuen Kulturprogramm. Unter dem Stichwort „Buchhandlung“ gibt es fünfmal zwei Karten zu gewinnen. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse und der Wunschveranstaltung an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de . Wichtig: Die bereits ausverkaufte Lesung von Stephan Zinner fällt nicht darunter. Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Dienstag, 7. Januar 2025, 12 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz . (AZ)