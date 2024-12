Operettenkonzert zum Jahreswechsel

Ein Silvesterkonzert mit einem „Feuerwerk unvergesslicher Melodien“ stimmt am Dienstag, 31. Dezember, um 17 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen auf den Jahreswechsel ein. Das Ensemble mit den Sopranistinnen Elisabeth Artmeier und Stefanie C. Braun, die auch durch das Programm führen wird, sowie den Tenören Anton Klotzner und Harrie van der Plas singt ein abwechslungsreiches Programm mit Walzern, heiteren und beschwingten Arien, Duetten und Ensembles, darunter Melodien von Johann Strauß, Franz Lehár oder Emmerich Kálmán. Am Flügel begleitet der erfahrene Pianist Stellario Fagone.

Mit der Eintrittskarte unterstützen die Besucher die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben. Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Wenger in Schwabmünchen, Restkarten an der Tageskasse am 31. Dezember ab 16 Uhr.