Orgelspieler gesucht

Wer Klavier spielt und Interesse am Orgelspiel hat, wird von der Diözese Augsburg tatkräftig unterstützt. Bis zu zwei Drittel der Kosten für den Unterricht werden von der Diözese bezahlt. Der Unterricht erfolgt in der Regel beim örtlichen Kirchenmusiker. Im Dekanat Schwabmünchen haben somit Klavierspieler die Möglichkeit, das Orgelspiel an einem der größten und schönsten Orgeln der Region, der „Eule-Orgel“ in der Pfarrkirche St. Michael, zu erlernen. Bis zu drei Jahren Orgelunterricht können genommen werden. Der Unterricht findet wöchentlich statt, die Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. Die Zulassung zum Förderprogramm und die Zuweisung an einen Lehrer koordiniert das Amt für Kirchenmusik, das unter der Telefonnummer 0821/3166-6401 oder per E-Mail (kirchenmusik@bistum-augsburg.de) zu erreichen ist. Die Vorspieltermine sind Ende September und im Januar. Interessente sollten mindestens 15 Jahre sein und schon Klavier spielen können. Über das Auswahlverfahren und weitere Aspekte gibt auch der Dekanats-Kirchenmusiker von Schwabmünchen, Stefan Wagner, Telefon 08232/995273 oder E-Mail an orgel@chorregent.de, Auskunft. Bilder:

Icon Vergrößern So sieht der so genannte Spieltisch der Orgel in Klosterlechfeld aus. Foto: Stefan Wagner Icon Schließen Schließen So sieht der so genannte Spieltisch der Orgel in Klosterlechfeld aus. Foto: Stefan Wagner