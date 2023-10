Schwabmünchen

Osram schließt Abteilung: Über die Hintergründe spricht der Betriebsratsvorsitzende

Das Osram-Werk in Schwabmünchen wurde Anfang der 1960er-Jahre gebaut. Zu Hochzeiten arbeiteten dort 550 Beschäftigte. Aktuell sind es noch etwa 300.

Plus Werner Leyer kennt das Unternehmen wie kaum ein anderer. Seit mehr als 40 Jahren arbeitet er am Standort in Schwabmünchen.

Osram Schwabmünchen ist vor einigen Jahren vom hoch verschuldeten österreichischen Licht- und Sensorspezialisten AMS übernommen worden. Jetzt will das Unternehmen eine Abteilung in Schwabmünchen schließen. Um welchen Bereich handelt es sich?



Werner Leyer: Es betrifft die Abteilung, die Keramikplättchen für LED-Chips im Reinraum herstellt. In diese Abteilung wurde einst große Hoffnung gesteckt. Aber es kam nicht, wie erhofft.

Werner Leyer ist seit 2006 der Betriebsratsvorsitzende von Osram in Schwabmünchen. Foto: Fotostudio Thomas Hillenbrand

Wie viele Beschäftige sind von der Schließung betroffen?



Werner Leyer: Etwa 25.

