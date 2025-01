Polizei hat den richtigen Riecher

Bei einer Fahrzeugkontrolle am Sonntagmorgen in der Mindelheimer Straße in Schwabmünchen bemerkten die Polizeibeamten einen deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer. Der 43-Jährige wurde daraufhin zum Atemalkoholtest gebeten. Das Gerät zeigte einen Wert von 0,56 Promille an. Das bedeutete: Der Mann durfte nicht weiterfahren. Der 43-Jährige muss nun wegen dieser Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)

