Es geht endlich los: Die Sanierungsarbeiten am Alten Rathaus starten

Es geht los. Eine große Tafel neben dem Alten Rathaus am Stadtplatz in Schwabmünchen kündigt es an: Die Bauarbeiten der Firma E. Mayr aus Obermeitingen starten. Das denkmalgeschützte Gebäude wird endlich saniert. Etwas mehr als zehn Jahre haben die Schwabmünchner darauf gewartet. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Bauarbeiten bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Dann beherbergt das Alte Rathaus unter anderem eine Gastronomie im Erdgeschoss, Räume für Vereine im Obergeschoss und einen großen Bürgersaal im Dachgeschoss. Die Gestaltungsentwürfe des Schwabmünchner Architekten Gerhard Birkle sehen vielversprechend aus.

Noch kann man sich die bevorstehende Wandlung nur schwer vorstellen. Aktuell mutet das Alte Rathaus wie eine Bruchbude an: blanker Beton am Boden, beschädigte Balken im Dach, kaputte Fensterscheiben, Schutthaufen in den Ecken, aus den Wänden ragen Drähte und rostige Kabel, von der Decke hängen alte Schläuche herab. Der Holzboden im Dachgeschoss ist derart desolat und löchrig, dass er an zahlreichen Stellen den Blick ins darunter liegende Geschoss freigibt. Doch das alles ist bald Geschichte.

Im Inneren des Hauses sind die Bauarbeiter schon fleißig. Sie haben bereits den Putz von den Wänden entfernt, um zu sehen, welche Mauern historisch und erhaltenswert sind. Von außen ist noch nicht allzu viel zu sehen. Nur ein Bauzaun, die fehlenden Pflastersteine im Westen und eben die große Tafel weisen auf den Sanierungsstart hin.

„Zunächst wird das Gebäude entkernt“, sagt Anna Lena Löcherer vom Hochbauamt der Stadt. Sie betreut das Projekt. Anschließend werde der Anbau auf der Westseite als Richtung Stadtgarten abgerissen, dann das Alte Rathaus unterfangen und die Fundamente ertüchtigt. Für die anstehenden Arbeiten wird eine große Fläche für die Baustelle benötigt, etwa für Material- und Bürocontainer, einen Kran sowie Toiletten für die Arbeiter. Dafür wird der Stadtplatz genutzt werden. „Wir achten darauf, dass der gesperrte Bereich stets so gering wie möglich gehalten wird und sich nach dem aktuellen Flächenbedarf richtet“, so die Projektbetreuerin.

Der Brunnen bleibt trocken

Zeitweise, voraussichtlich nach dem Weinfest ab 27. Oktober, wird aber wohl nahezu der komplette Platz gesperrt sein. Die Fußwege am Rand des Platzes entlang des Grünstreifens bleiben dauerhaft zugänglich, damit die Bürgerinnen und Bürger die Geschäfte wie Sparkasse und Apotheke gut zu Fuß erreichen können. Auch die Feuerwehrzufahrt bleibt für den Notfall immer befahrbar. Der Brunnen am Stadtplatz wird in den kommenden zwei Jahren allerdings nicht in Betrieb gehen.

Fußweg wird verengt

Ab Mitte Januar soll dann auch ein Teil des Fußweges an der Fuggerstraße durch die Baustellenbegrenzung verschmälert werden, wenn das Wetterschutzdach errichtet wird. Eine Restgehwegbreite von 1,30 Meter soll aber stets erhalten bleiben, sodass Fußgänger nicht die Straßenseite wechseln müssen.

„Trotz aller Einschränkungen sind wir froh, dass das Alte Rathaus endlich saniert wird“, sagte Bürgermeister Lorenz Müller in der aktuellen Sitzung des Bauausschusses. Denn die Planungen dieser Sanierung glichen einer Odyssee im vergangenen Jahrzehnt. Das Problem: Aus ursprünglich veranschlagten 6,5 Millionen Euro wurden schnell elf Millionen. Zu viel. Also musste umgeplant und abgespeckt werden. Ein teurer Glasanbau fiel unter anderem dem Rotstift zum Opfer. Nach der umfassenden Umplanung steht nun ein Preis von 7,6 Millionen im Vertrag mit der Baufirma festgeschrieben. Satte 80 Prozent gibt es als Zuschuss von der Städtebauförderung.

Daten und Fakten zum Alten Rathaus Die Raum- und Geschossaufteilung im neuen Alten Rathaus:

Der Außenbereich wird um einen Fluchttreppen- und Aufzuganbau auf der Westseite (Richtung Eisdiele) ergänzt. Dort, wo sich aktuell auch der gemauerte Anbau befindet. Der Haupteingang bleibt an der Fuggerstraße im Osten und im Süden zum Stadtplatz hin soll es einen weiteren kleinen Eingang geben. Im Erdgeschoss ist eine Gastronomie vorgesehen, der Gastraum bietet Platz für etwa 100 Menschen und ist durch eine mobile Wand abtrennbar. Zudem sind Personal- und Lagerräume vorgesehen.

Im ersten Stock gibt es vier große Zimmer für Vereine, Kultur und die Volkshochschule. Letztere kann dort beispielsweise ihre Kurse abhalten, die Vereine ihre Versammlungen. Auch ein kleines Bürgerbüro soll dort einziehen. Das Dachgeschoss ist aktuell gar nicht ausgebaut. Dort soll ein Bürgersaal mit Bestuhlungsmöglichkeit für bis zu 115 Personen entstehen. Zusätzliche Besucherinnen und Besucher können auf der Galerie Platz finden. Dort könnten beispielsweise Jazz-Konzerte oder andere Kulturveranstaltungen stattfinden, für die die Stadthalle viel zu groß ist. Im Dach ist auch ein Raum fürs Catering vorgesehen. Der Dachspitz dient der Unterbringung von Technik wie der Lüftung. Im Keller werden neue öffentliche Toiletten untergebracht, die vor allem für die Damen etwas größer werden sollen, als die bisherigen. Zusätzlich gibt es dort ein Behinderten-WC, das über den Außenaufzug im Anbau barrierefrei erreichbar sein wird. Die Außentreppe in der Nähe der Chocolaterie, die aktuell zu den Toiletten führt, verschwindet. Daraus wird eine ebene, gepflasterte Fläche werden, die den Zugang zum Stadtplatz vergrößert. Der öffentliche Zugang zu den Toiletten erfolgt dann über den neuen Anbau. Zur Historie des Gebäudes: Das Alte Rathaus ist ein sehr großes und prägendes Gebäude im Stadtzentrum. Es war früher viele Jahre Poststation und Gasthof, aber von 1934 bis 1979 auch Rathaus. Später zog die Agentur für Arbeit ein. Seit 2014 steht das Haus leer. Und nun soll das gelbe Gebäude endlich wiederbelebt werden, um den neuen Stadtplatz aufzuwerten.

Nach einer Achterbahnfahrt in Sachen Kosten, anfangs wurden knapp 6,5 Millionen Euro veranschlagt, die dann auf elf Millionen stiegen, ist nach einer durchaus umfassenden Umplanung nun ein Preis von 7,6 Millionen im Vertrag mit der Baufirma festgeschrieben. Satte 80 Prozent davon trägt die Städtebauförderung. „Das zeigt, dass die Regierung von Schwaben die städtebauliche Bedeutung des Alten Rathauses anerkennt“, so Müller.

