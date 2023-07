"Schlager-Schlampen" rocken das Schwabmünchner Stadtfest

Musik, gutes Essen und Informationen von Schwabmünchner Vereinen: Das Kulturbüro der Stadt hat eine bunte Mischung für das dreitägige Stadtfest zusammengestellt. Der Höhepunkt war der Auftritt der "Schlager-Schlampen" im Stadtgarten.

Rund 1000 Besucherinnen und Besucher kamen zum Konzert der "Schlager-Schlampen" unter freiem Himmel im Schwabmünchner Stadtgarten. Die Landsberger untermalten Schlagerklänge mit hartem Rock. Die Fans sangen und tanzten bis in die Nacht.

Beschaulicher ging es tagsüber zu. "Wir sind zwar die kleinste Stadt im Landkreis, aber beim Zusammenhalt und Miteinander sind wir ganz vorne dabei", sagte Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller bei der Eröffnung des Schwabmünchner Stadtfests. Es lag wohl an der Hitze, dass nur wenige Besucher den Weg zur Auftaktveranstaltung mit der Schwabmünchner Stadtkapelle in den Stadtgarten gefunden hatten.

Vereine wollen für das Ehrenamt begeistern

Einige Meter weiter präsentierten sich Vereine in der Fuggerstraße. Mit dabei war der Verschönerungsverein mit seinem "Park-Bähnle". Das Ziel: Menschen für das Ehrenamt begeistern und neue Mitglieder werben. Schließlich braucht es Nachwuchs, um die Aufgaben in der Stadt auch in Zukunft wahrnehmen zu können. Beim Schachclub durften die Mitglieder bei einer Partie Schach auf dem Stadtplatz herausgefordert werden.

Vereine präsentierten sich auf der Fuggerstraße

Viel Arbeit hatten sich die Schwabegger Schützen gemacht. Sie bauten in der Fuggerstraße einen Zehn-Meter-Schießstand auf. Wer wollte, konnte sich mit dem Lichtgewehr oder der Lichtpistole versuchen. Die Kegler hatten eine kleine Kegelbahn mitgebracht: Aus einem grünen Teppich, Bierbänken und einer Kugelrinne wurde eine Bahn, die stark an das Kugelschieben vergangener Zeiten erinnerte - ganz ohne Technik. Alles erfolgte in Handarbeit. Gegenüber informierten die Modellflieger über ihr interessantes Hobby. Sie hatten einige Flugmodelle mitgebracht.

Viele Auftritte im Stadtgarten

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wurde das große Programm immer wieder von Tanzeinlagen aufgelockert. Dabei waren die Garden der "Menkinger Narren", die "Sunny Kids" vom TSV Schwabmünchen und das TSV-Ballett. Am Sonntag tanzten die Kinder der Schwabmünchner Tanzwelt. Dazu gab es Auftritte der "Singgoldies", der Musikwerkstatt Schwabmünchen und der Liedertafel.

Abgerundet wurde das Stadtfest von den Auftritten der "TSV-Flippies" und einem Open-Air-Konzert von "The Big Band Theory". Zum Ausklang spielte die "Hautnah Music Live Band". Organisiert wurde das dreitägige Stadtfest vom Schwabmünchner Kulturbüro, das zum ersten Mal als Alleinveranstalter die Verantwortung trug.