Schülerinnen und Schüler erkunden Schwabmünchner Betriebe auf Azubi-Tour

Bald machen rund 400 Schülerinnen und Schüler aus vier Schulen Schwabmünchen unsicher. Die jungen Menschen können an diesem Tag Einblick in Betriebe bekommen und sehen, was für eine Ausbildung eventuell zu ihnen passt, von der sie bisher aber gar nichts wissen. Deshalb beteiligen sich die Leonhard-Wagner Realschule, die Leonhard-Wagner-Mittelschule sowie die benachbarten Mittelschüler aus Untermeitingen und Großaitingen an der Azubi-Tour.

Die Jugendlichen, die bald ihren Schulabschluss machen, tragen an diesem Tag extra gedruckte Stoffbeutel bei sich, an denen sie gut zu erkennen sind. Rund 30 Schwabmünchner Betriebe öffnen ihre Türen, sodass die Schüler neben einem Blick hinter die Werksmauern auch bei Interesse gleich nach einem Praktikum fragen können oder sich nach dem Bewerbungsverfahren erkundigen können.

Ein Bus fährt die Schüler und Schülerinnen direkt vor die Tür der Unternehmen

Damit der Transport der Jugendlichen möglichst reibungslos abläuft, fährt an diesem Tag ein Bus des Busunternehmens Stuhler durch Schwabmünchen. Die Jugendlichen können so leicht von Betrieb zu Betrieb gelangen.

Um Ausbildungsmöglichkeiten außerhalb von Schwabmünchen vorzustellen, gibt es ergänzende Vorträge. Mitarbeiter beispielsweise der Polizei Schwaben Nord, der Handwerkskammer sowie der Industrie- und Handelskammer möchten konkret Einblicke ins Berufsleben geben und damit Impulse für die Berufswahl anbieten. Sieben Vorträge finden zentral im Lech-Wertach-Probenzentrum, unmittelbar neben dem Festplatz, statt. Dort befindet sich auch der Drehpunkt der Busrouten.

Als Nachweis für den Besuch der Azubitour dient den Schülern eine Stempelkarte. Insgesamt fünf Betriebe sollten sie an diesem Tag besuchen und sich ein Bild von ihnen machen. Weitere Informationen rund um die Azubitour gibt es auch im Internet. Dort sind alle teilnehmenden Firmen nach Berufsbildern aufgelistet. Die Organisatoren raten zu einer guten Vorplanung, am besten in Kooperation mit den Eltern, dann sei der Mehrwert für die Jugendlichen am größten. (AZ)