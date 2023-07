Schulbesuch in Kenia: Bilder eines unvergesslichen Abenteuers

Ein Austausch der anderen Art: Schwabmünchner Mittelschüler besuchten Jugendliche in Kenia.

Die Leonhard-Wagner-Mittelschule war im Mai zu Gast an der Schwenk-Secondary-School in Kapsogo in Kenia. Jüngst berichteten die Jugendlichen von ihren Erlebnissen.

"Kukutana" bedeutet auf Suaheli "Begegnung". Unter diesem Motto stand die deutsch-kenianische Jugendbegegnung. Um das Reiseprogramm kümmerte sich vorrangig der Kreisjugendring in Zusammenarbeit mit Pro Kapsogo, ein privat organisiertes Projekt, das seit Jahren eine der ärmsten Regionen Kenias unterstützt.

Schwabmünchner Schüler besuchen Kenia

Der Besuch der Schwabmünchner in Kenia dauerte zehn Tage

Insgesamt zehn Tage dauerte der Besuch in Kenia. Auf dem Programm standen neben einer Safari auch gemeinsame Workshops, Kennenlernspiele, Austauschgespräche, Partnerinterviews, Besichtigung eines Wasserprojekts, ein Besuch an einer Einrichtung für Kinder mit Behinderung. Die Jugendlichen machten Ausflüge in der deutsch-kenianischen Gruppe, erlebten Natur und Wildtiere und vor allem sie lernten sich kennen, sie lernten mit- und voneinander. Sie tauschten sich aus, wurden gemeinsam aktiv. Und konnten so in eine ganz andere Lebenswelt eintauchen. Ein Höhepunkt war der Besuch an der Partnerschule, der Schwenk-Secondary-School. Die Jugendlichen nahmen am Unterricht teil, erlebten einen normalen Schultag in Kenia und wurden von ihren kenianischen Austauschpartner herumgeführt.

Voraussichtlich im November findet der Rückbesuch statt: 15 Jugendliche aus Kenia sind dann zu Gast im Landkreis Augsburg.