Europas beste Piloten kommen zur Messe nach Schwabmünchen

Auf dem Flugplatz Schwabmünchen findet am Wochenende Europas größte Modellsegelflugmesse statt. In Schwabegg bietet der Musiksommer viel Unterhaltung.

Was im Augenblick nach einem riesigen Zeltlager aussieht, wird in den kommenden Tagen zu Europas größter Messe für Modellsegelflieger: In über 60 Zelten und Pavillons zeigen Aussteller am Wochenenden auf dem Flugplatz in Schwabmünchen ihre Modelle.

Die Veranstalter rechnen mit 3000 bis 5000 Besucher, die vom 15. bis 17. Juli den Traum vom Fliegen im Kleinformat erleben wollen. Aussteller aus Deutschland und dem europäischen Ausland werden alles rund um die Segelfliegerei präsentieren. Dazu gehören Segelflug- und Schleppmodelle und deren Antriebe sowie umfangreiches Zubehör für den ferngesteuerten Modellflugbau.

Die Messestraße in Schwabmünchen ist 400 Meter lang

Neben den ausgestellten Modellen entlang der 400 Meter langen Messestraße stehen verschiedene Flugshows auf dem Programm: Zu sehen sind zum Beispiel turbinengetriebene Jetmodelle, Synchronflüge mit Rauchuntermalung zur Musik oder 3-D-Akrobatik in der Luft. Einige der besten Showpiloten Europas haben ihr Kommen zugesagt. Zu ihnen gehören Gernot Bruckmann aus Österreich, das Red-Bull-Synchron-Team (Robert und Sebastian Fuchs, Tim Stadler), Jan Rottmann und Bernd Albinger, Jürgen Sickinger, Wolfgang Kappler und Marc Petrak sowie das Team Atzwanger, das die Anfänge der Segelfliegerei präsentiert.

Die Modellbaufreunde um Frederic Diller und Patrick Förster stellen außerdem ihre Restaurationsprojekte Ka8 und L-Spatz vor. Besucher können über die schönsten Segelflugmodelle abstimmen. Die ersten drei Plätze werden prämiert. Wer an der Wahl teilnimmt, kann einen Preis gewinnen.

Für das Programm sind Peter Ritters und Werner Lewandowski verantwortlich. Sie haben die Messe von Andreas Golla übernommen, der bislang die Modellsegelflugtage in Schwabmünchen veranstaltet hatte. Ritters und Lewandowski, die Erfahrung von anderen Modellflugmessen mitbringen, sind seit dem Wochenende rund um die Uhr im Einsatz. Sie rechnen mit einer großen Resonanz. Neben dem Fachpublikum hoffen sie auf viele Besucher aus der Region. Vielleicht bedeuten die Modellsegelflugtage für den ein oder anderen auch den Beginn eines neuen Hobbys. So wie bei Werner Lewandowski.

Wie die große Leidenschaft der Modellflieger begann

Er hatte als sechsjähriger Bub den Wettbewerb um den kleinen Uhu gewonnen. Der kleine Segelflieger war und ist für Generationen das Modell, mit dem Flieger ihre ersten Bau- und Flugerfahrungen gemacht haben. Als Zeitsoldat wurde er später Drohnenpilot bei der Bundeswehr. Peter Ritters kam über einen kleinen Umweg zur Leidenschaft für den Modellflug: Er beschäftigte sich zunächst mit Lenkdrachen. Nach der dritten Bruchlandung schlug seine Frau vor, doch zum benachbarten Modellflugplatz zu gehen. Daraus erwuchs eine Begeisterung, die Ritters auch mit anderen Menschen teilen wollte: Er ging zu Flugshows und begann, Videos zu produzieren, um die Faszination für den Modellsegelflug einem breiten Publikum zu zeigen. Um eine ganz andere Faszination geht es am Wochenende im benachbarten Schwabegg.

Im bewirteten Festzelt auf dem Festplatz vor dem Musikerheim sind am Samstag ab 19 Uhr zunächst ungewöhnliche Klänge zu hören: Es spielen die Eggertaler Alphornbläser. Vertrauter ist dagegen die Musik der Musikkapelle Schwabegg. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit der Franziskusmesse von Robert Haas im Zelt. Ab 10.30 Uhr spielt die Musikkapelle Langenneufnach, ehe ab 13.30 Uhr ein buntes musikalisches Programm mit dem Regenbogenchor, der Jugendkapelle und den Jagdhornbläsern ansteht. Gegen 15.30 Uhr wird es einen gemeinsamen Abschluss mit allen Gruppen geben. Der Eintritt ist frei.

Die Modellsegelflugmesse in Kürze

Das ist los: Über 60 Aussteller zeigen ihre Modelle und Zubehör auf dem Gelände des Luftsportvereins Schwabmünchen. Daneben gibt es verschiedene Flugshows. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Parken: Das Parken auf ausgewiesenen Flächen ist ebenfalls frei. Besucher können vor Ort campen. Es gibt allerdings keinen Strom und Duschmöglichkeit.

Öffnungszeiten: Einlass ist am Freitag, Samstag und Sonntag ab 9 Uhr, Veranstaltungsende ist am Freitag und Samstag um 18 Uhr. Am Sonntag schließt die Messe um 16 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro pro Person, Kinder bis 13 Jahre haben freien Eintritt.