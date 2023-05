Schwabmünchen tritt beim Stadtradeln ab Samstag in die Pedale

Wie oft werden Radler aus Schwabmünchen beim diesjährigen Stadtradeln wohl den Äquator umrunden? Zusätzlich zur Aktion findet am 20. Mai der Rad-Aktionstag statt.

Das Stadtradeln findet jährlich an 21 aufeinanderfolgenden Tagen immer zwischen Mai und September statt. Im Landkreis Augsburg wird dieses Jahr vom 13. Mai bis zum 2. Juni geradelt. Bei der Aktion tritt man zugunsten des Klimas in die Pedale und berechnet die CO₂-Vermeidung. Teilnehmen kann jeder: Jung und Alt, alleine oder als Team.

Wer beim Stadtradeln mitmachen und sich dem Wettbewerb stellen will, wird gebeten, sich zu registrieren. Im Aktionszeitraum von Samstag, 13. Mai, bis Freitag, 2. Juni, haben die Radlerinnen und Radler in Schwabmünchen dann Zeit, im Alltag möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und somit gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen. Mitradeln und Teams bilden können alle Bürgerinnen und Bürger – ob Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schüler oder Studierende. Radtouren – die wohl bekannteste Freizeitaktivität mit dem Fahrrad, sind auch eine gute Idee, denn bei Radtouren treten viele Menschen zusammen in die Pedale, das bringt mehr Spaß und Abwechslung.

Die Gesamt-Kilometerzahl vom Stadradeln 2022 soll heuer überboten werden

Ziel ist, dass die insgesamt geradelte Kilometerzahl in diesem Jahr höher ist, als ein Jahr zuvor. Insgesamt nahmen 2022 in Schwabmünchen 238 registrierte Personen und 18 Teams teil. Von ihnen wurden insgesamt 43.259 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt, zusätzlich konnten nochmals 10.979 Kilometer beim Schulradeln verzeichnet werden. Im vergangenen Jahr entsprach die geradelte Kilometerzahl in Schwabmünchen einer CO₂-Vermeidung von acht Tonnen. Ein Vergleich: Im Jahr 2016 produzierte Deutschland 9,2 Tonnen CO₂ pro Kopf, laut statistischem Amt der EU verursachte im Jahr 2017 jeder Deutsche im Schnitt sogar 11,3 Tonnen. Registrierungen für das Stadtradeln sind möglich unter: www.stadtradeln.de/registrieren.

Historische Hochräder aus der Sammlung des Museums und Galerie der Stadt Schwabmünchen werden beim Rad-Aktionstag präsentiert. Foto: Alina Krüger

Parallel zum Stadtradeln findet am Samstag, 20. Mai, von 11 bis 17 Uhr für alle Radl-Fans ein Rad-Aktionstag auf dem Festplatz Schwabmünchen in Kooperation mit dem Landratsamt statt. Es gibt einige Attraktionen, angefangen von der kostenlosen Fahrradwaschanlage von "Clean your Bike", über eine Rad-Codier-Aktion für 5 Euro bis zu einem Verkehrsquiz vom ADFC mit Preisverlosung. Außerdem präsentiert das Deutsche Fahrradmuseum eine Open-Air-Ausstellung und bringt historische Fahrräder mit, die man sogar testen kann. Für Erfrischungen und das kulinarische Wohlergehen sorgen die Ape-Bar, der Weltladen mit Kaffee und die Krämerin mit einem Panini-Stand, zur Unterhaltung spielt Adi Hauke.

Angebote im MUGS zum Rad-Aktionstag in Schwabmünchen am 20. Mai

Doch nicht nur auf dem Festplatz werden historische Räder zu sehen sein. Auch das direkt gegenüber gelegene Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen (MUGS) hat so manches Rad-Kuriosum zu bieten. Den Wenigsten dürfte bekannt sein, dass das MUGS zwei seltene Hochräder besitzt, welche Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurden. Eines davon ist eine besondere Rarität: ein hohes Sicherheitsrad mit doppeltem Kettenantrieb – sozusagen eine Evolutionsstufe zwischen dem klassischen Hochrad und dem modernen Fahrrad. Bisher waren die beiden Hochräder aus der Sammlung des MUGS im Depot eingelagert und erhielten eher wenig Beachtung. Das soll sich nun ändern: Die Räder werden momentan restauriert und am 20. Mai im Museums-Foyer präsentiert.

Besucherinnen und Besucher können am Rad-Aktionstag im MUGS außerdem ein historisches mechanisches Trainingsrad mit Armpedalen ausprobieren. Für Familien, die die besondere Herausforderung suchen, findet auf dem Vorplatz des MUGS zudem ein Leiterwagen-Parcours statt. Die Bestzeiten werden im Besucherbuch festgehalten und damit zu einem Teil der Museumsgeschichte. (AZ)