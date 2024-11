Schwabmünchner Jäger feiern Hubertusmesse

Die Jagdhörner der Bläsergruppe der Jägervereinigung Schwabmünchen erklangen jüngst unter der Leitung des Zweiten Vorsitzenden Johann Vogt in der evangelischen Christuskirche im Herzen Schwabmünchens. Liebevolle Dekoration verwandelte die Kirche in eine Waldlichtung in der Abendsonne. Geschmückt war der Innenbereich mit Bäumen, Reisig und Laub, welche von der Guts- und Forstverwaltung Guggenberg gestiftet wurden, sowie Präparaten unterschiedlicher Waldtiere, welche der Vorsitzende der Jägervereinigung, Roland Bock, zur Verfügung stellte. Abgerundet wurde das Ambiente durch orange-rote Beleuchtung, welche kurz vor dem Beginn von Pfarrer Andreas Gatz abgestimmt wurde.

Auch in diesem Jahr war die Kirche voll besetzt. Gespannt lauschten die Gottesdienstbesucher der Lesung und Predigt, die im Sinne des Hl. Hubertus standen. Insbesondere der zentrale Auftrag der Jagd zur Hege und zum Schutz der Natur waren im Fokus. Nach der Gabenbereitung fand die Messe ihren Ausklang im Außenbereich der Kirche. Erleuchtet von Feuerschalen wurden unter musikalischer Begleitung der Jagdhornbläser die Fürbitten gelesen und Jagdhunde sowie Greifvögel der Falkner gesegnet.

