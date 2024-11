Schwabmünchner Restaurant kocht im Fernsehen um die Wette

Bereits zum zweiten Mal nahmen Rudi Paula und seine Frau Constanze bei der Kabel Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ teil. Dazu sei es sehr kurzfristig gekommen, sagte Chef Rudi Paula. Das Motto der Sendung lautet: „In Ulm und um Ulm herum“. Da sei Schwabmünchen eigentlich relativ weit weg. „Wir haben am Montag einen Anruf bekommen und am Donnerstag stand Mike Süsser, das Gesicht der Fernsehsendung und gleichzeitig ein bekannter Fernsehkoch, schon bei uns in der Küche und hat beim Kochen zugeschaut“, erzählte Paula. Große Vorbereitungen habe man im Singold, das in Wirklichkeit an der Wertach liegt, nicht treffen müssen, schließlich sei ja nach Karte gekocht worden.

