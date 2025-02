Schwarz-Weiß-Ball wird fortgesetzt

Die Stimmung war bestens, die Auftritte boten eine Bereicherung des Abends, der Schwarz-Weiß-Ball der Liedertafel Schwabmünchen, eine feste Größe in der Faschingszeit seit weit über 100 Jahren, war auch diesmal ein Erfolg und soll fortgesetzt werden.

Was waren das noch für Zeiten, als sich in Schwabmünchen die Vereine und Veranstalter um die besten Faschingsballtermine stritten, jedes Wochenende in der fünften Jahreszeit mehrere Großveranstaltungen für Begeisterung sorgten. Und jetzt? Viel ist davon nicht übrig geblieben, um nicht zu sagen, kaum etwas. Gut, dass wenigstens die Liedertafel die Tradition mit ihrem Ball aufrechterhält, die rund 150 Jahre alt sein dürfte. So genau weiß das heute niemand mehr. „Zehn Jahre nach der Gründung des Vereins 1848 dürfte der erste Schwarz-Weiß-Ball abgehalten worden und danach nur wegen gravierender politischer Ereignisse ausgefallen sein“, sagte Vorsitzender Reinhard Liepert. Er eröffnete den Ball, zu dem über 200 festlich gekleidete Gäste kamen. Mit Genuss tanzten sie zu den Klängen der sechsköpfigen Band Sound Train, die schon seit Jahren den Abend bereichert. Neben Tanz gab es noch weitere Attraktionen: den Showtanz der Teenie-Garde des Mittelstetter Faschingsclubs und die Tanzformation „Lure Latin“ der TSG Bavaria Augsburg. Beide Gruppen begeisterten und mussten Zugaben geben.

Buntes Programm der Liedertafel

Einen weiteren Höhepunkt des Abends bot aber die Liedertafel selbst. Unter der Leitung von Dirigentin Ingrid Jürges, der Tochter des ehemaligen Bürgermeisters und Liedertafel-Ehrenvorsitzenden Elmar Pfandzelter, der erst kürzlich im Alter von 100 Jahren verstorben ist, gaben die rund 30 Sänger einen Lieder-Querschnitt von 1912 bis 1972, vom „Fliegermarsch“ über „Schön war die Zeit“, „Kriminal-Tango“, „Sentimental Journey“ bis zu dem Udo-Jürgens-Song „Griechischer Wein“, begleitet von Markus Göppel am Klavier. Die Ballgäste hatten viel Freude an den ihnen bekannten Klängen und sangen begeistert mit. „Ingrid Jürges versteht es seit 2016, uns viel Freude am Singen zu schenken, unser Repertoire von rund 500 Liedern ständig zu erweitern und uns musikalisch weiterzubringen“, sagte Liepert.

Neue Mitglieder werden dringend gesucht

Er bedauerte allerdings, dass der Altersdurchschnitt des Chors inzwischen bei über 70 Jahren liege und der Schnitt der konstant knapp 150 Mitglieder noch höher sei. Liepert: „Wir freuen uns über jeden Neuzugang, besonders über jüngeren.“ Er berichtete von dem reichlich gefüllten Jahreskalender des Chors und der Mitglieder mit viel Geselligkeit, Wanderungen, Konzerten, Bällen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Für den Vereinsvorsitzenden ist aber der Liedertafel-Ball eine der wichtigsten Veranstaltungen im Jahr, da er „viel Spaß macht, den Zusammenhalt steigert und wir uns der Öffentlichkeit präsentieren können. Sollten wir die Teilnehmerzahl weiterhin bei 200 oder mehr halten können, ist es uns eine Freude, auch in den kommenden Jahren die Tradition des Schwarz-Weiß-Balls aufrechtzuerhalten.“