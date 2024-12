„Segen bringen, Segen sein, Sternsinger kann jeder sein“

Florian Birkle ist in Schwabmünchen einer der „größten“ Sternsinger und wird auch dieses Jahr wieder mit seiner Sternsingergruppe Segenswünsche für 2025 in die Schwabmünchner Haushalte bringen. Genauso wie einer der „kleinsten“ Sternsinger Kilian Ziegler. Rund 40 Sternsingergruppen werden beim Familiengottesdienst am 29. Dezember um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Michael in Schwabmünchen ausgesendet und laufen von da an bis zum 5. Januar durch alle Straßen Schwabmünchens. Dieses Jahr ermutigt die Sternsingeraktion Kinder- und Jugendliche weltweit sich gemeinsam mit Gleichalterigen aller Kontinente für die Achtung, den Schutz und die Umsetzung der Kinderrechte einzusetzen. Mit ihrem Engagement tragen sie dazu bei, die Kinderrechte weltweit zu stärken. So gehen die Spenden aus Schwabmünchen wieder nach Uganda und Bolivien, wo für die Kinder dort eine regelmäßige und gute Nahrung sowie Bildung ermöglicht wird. Ein großer Dank, dass diese so wertvolle Tradition in Schwabmünchen weiterhin in solchem Umfang erhalten werden kann, gilt dem Sternsingerteam der Pfarrei St. Michael, das tatkräftig von jungen Müttern unterstützt wird. Nur durch deren großes Engagement ist es möglich, alle Schwabmünchner Haushalte zu besuchen.

