Schwabmünchen

vor 18 Min.

Singoldsand Festival: Regen kann Feierlaune nichts anhaben

Eine kurze Tanzeinlage in der Pfütze – fast schon Riverdance.

Plus Das Wetter führt beim Festival in Schwabmünchen zu einer kurzen Unterbrechung. Danach wird weitergefeiert, als scheine die Sonne. Das Fazit der Veranstalter.

Von Marco Keitel, Anna Mohl Artikel anhören Shape

Am Ende blieb es ein Schreckmoment. Das Singoldsand Festival in Schwabmünchen musste nicht abgebrochen werden. Vom Regen unbeeindruckt feierten die Menschen nach der Unterbrechung am Samstagnachmittag weiter.

Gegen 16 Uhr hatten die Bäume nicht mehr als Schutz vor dem immer heftiger werdenden Regen ausgereicht. Das Gelände war evakuiert worden. Würde das Festival überhaupt weitergehen? Nach einer guten Stunde hallte schon wieder Musik durch die Stadt. Matze Semmler brachte mit seiner Gitarre schnell die Festival-Stimmung zurück. Vor dem Regen geschützt durch Ponchos, die es für einen Euro am Eingang gab, tanzten die Feiernden weiter, auch wenn sie nun etwas tiefer in den aufgeweichten Sand vor der Strandbühne und die Wiese vor der Seebühne einsanken. Manche trugen Gummistiefel – andere gar keine Schuhe. Aus dem Singoldsand war das Singoldschlamm geworden, wie die Sängerin von My Ugly Clementine witzelte. Der Feierlaune schadete das nicht.

