SKC Fortuna Schwabmünchen: Im Ferienprogramm wird gekegelt

Mit viel Schwung, Spaß und Teamgeist ging das diesjährige Ferienprogramm „Kegeln für Kids“ zu Ende. 16 Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren nahmen in der zweiten Augustwoche an dem sportlichen Angebot teil – und verwandelten die Kegelbahn in eine fröhliche Arena voller Jubelrufe und strahlender Gesichter. Organisiert wurde das Programm vom Kegelsportclub Fortuna Schwabmünchen 1958 e.V., das mit Unterstützung engagierter Betreuern-/in ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellte. Neben dem klassischen Kegeln stand auch ein kleines Turnier auf dem Plan. „Es war toll zu sehen, wie schnell die Kinder sich für den Sport begeistern konnten – viele standen zum ersten Mal auf der Bahn“, berichtet Jugendsportwartin Michaela Breyer. Das Ferienprogramm war nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch eine schöne Gelegenheit für neue Freundschaften und ein unvergessliches Ferienerlebnis. Aufgrund des großen Erfolgs ist bereits eine Wiederholung im nächsten Jahr geplant.

