Schwabmünchen

vor 17 Min.

So sieht die evangelische Christuskirche nach der Sanierung aus

Plus Das Schwabmünchner Schmuckstück ist saniert worden. Ein Rundgang in Bildern zeigt, was sich in der Kirche verändert hat.

Von Maximilian Czysz

Die Christuskirche bietet keine ausladende Ornamentik wie so manche barocke Kirche. Sie wirkt vergleichsweise einfach. Und trotzdem ist das Gotteshaus etwas ganz Besonderes. Das wird nach der Sanierung deutlich.

