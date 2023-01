Schwabmünchen

13:10 Uhr

Pläne des TSV: Entsteht im ehemaligen Drogeriemarkt eine "Sportwelt light"?

Der ehemalige Drogeriemarkt Müller in der Fuggerstraße steht leer. Der TSV hat Interesse daran, das Gebäude zu nutzen.

Plus Der TSV Schwabmünchen überlegt, in die Räume des ehemaligen Müller-Drogeriemarkts einzuziehen. Was der Großverein dort vorhat.

Von Norbert Staub

Zieht der TSV Schwabmünchen in das Gebäude des ehemaligen Drogeriemarkts Müller ein? Einen entsprechenden Antrag hat der Verein für das Gebäude in der Schwabmünchner Fuggerstraße gestellt. Der soll nun im Februar im Stadtrat behandelt werden.

