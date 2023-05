Landkreis Augsburg

Staatsanwalt fordert elf Jahre Haft für falsche Krankenschwester

Plus Der falschen Krankenschwester droht eine lange Haftstrafe. Dies wurde nach den Plädoyers klar, die am Dienstag gesprochen wurden.

Von Norbert Staub

Der Prozess gegen eine 42-Jährige, die sich in der Wertachklinik Schwabmünchen als Krankenschwester ausgegeben hat, neigt sich dem Ende zu. Die Frau hat sich laut Anklage mit falschen Urkunden den Arbeitsplatz in der Intensivstation verschafft und einem Patienten im Februar 2022 die zehnfach überhöhte Dosis Insulin verabreicht, der dann starb. Die Angeklagte, die über eine Zeitarbeitsfirma in das Schwabmünchner Krankenhaus gekommen war, steht wegen Mordversuchs vor Gericht. Am Dienstag wurden die Plädoyers gesprochen und am Mittwochnachmittag soll das Urteil verkündet werden.

In seinem Plädoyer sprach Staatsanwalt Thomas Junggeburth von einer „beispiellosen Hochstaplerin. Im wahren Leben hat die Angeklagte bis auf die Führerscheinprüfung nichts auf die Reihe gekriegt“. Sie habe die ärztlich angeordneten Kontrollmessungen nicht durchgeführt und sich bei der Insulinbehandlung des schwer kranken Patienten von ihren Kolleginnen und Kollegen nicht helfen lassen und damit den Tod der 73-Jährigen zumindest billigend in Kauf genommen. Der Staatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe von elf Jahren wegen Urkundenfälschung und versuchten Mordes. Weil der 73-Jährige so schwer krank war und nicht nachgewiesen werden konnte, dass die Überdosis Insulin schuld an seinem Tod war, lautet der strafrechtliche Vorwurf auf versuchten statt vollendeten Mord.

