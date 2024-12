Starkes Zeichen in schwieriger Zeit

Es ist nun schon das dritte Jahr, in dem Kinder, Familien und die vielen Notleidenden in der Ukraine Weihnachten im Krieg verbringen müssen. „Senden sie mit uns ein Zeichen aus – und machen sie mit bei der diesjährigen Weihnachtspakete-Aktion“, ruft Kolping-Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer die Menschen in Schwaben auf. Auch dieses Jahr führt der Kolping-Bezirksverband Augsburg die Aktion in Kooperation mit dem Johanniter-Weihnachtstrucker durch. Die Aktion wird durch die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger unterstützt. „Schenken sie den Hilfsbedürftigen in der Ukraine nicht nur etwas Freude zum Fest, sondern auch das starke Zeichen, dass sie in dieser schwierigen Zeit nicht vergessen werden“, sagt Heinz Schaaf, der Kolping-Bezirksvorsitzende aus Gersthofen. Wer mag sich das vorstellen: Kein sicheres Zuhause, wenig Essen, kein oder kaum Strom, der Wintereinbruch. Die Angst vor neuen Angriffen und der Zukunft. Unzählige Menschen, vor allem Frauen und Kinder, sind immer noch auf der Flucht, wünschen sich Sicherheit und Geborgenheit. „In all dem Leid ist Kolping ein wahrer Lichtblick“, so Vasyl Savka, Geschäftsführer von Kolping Ukraine. Bereits 2022 konnten 1.089 Päckchen mit notwendigen Hilfsgütern an Bedürftige verteilt werden. Im Jahr 2023 gingen 863 Pakete in die Ukraine. Die gespendeten Pakete werden von den Kolpingsfamilien vor Ort gesammelt und an der zentralen Sammelstelle in Gersthofen auf einen LKW der Johanniter verladen. Mit dem Johanniter-Weihnachtstrucker gelangen diese in das Kolpinglager nach Czernowitz in der Ukraine und werden dort von Kolpingmitgliedern an Bedürftige verteilt. Wem es nicht möglich ist, ein Paket zu packen, der kann die Aktion mit einer Spende an die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger unterstützen. Packliste auf www.kolpingwerk-augsburg.de/ukraine. Abgabestelle Kolpingsfamilie Schwabmünchen: Pfarrkirche St. Michael, Ferdinand-Wagner-Str., 86830 Schwabmünchen, Abgabe im Vorraum des Nordeingangs der Kirche bis zum 20.12.2024.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.