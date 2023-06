Raiffeisenbank-Vertreter treffen sich zur ersten Versammlung nach der Fusion

Nach der Verschmelzung der Raiffeisenbanken Schwabmünchen und Stauden legt der Vorstand den ersten Jahresbericht vor. Die Kosten für die Konten steigen.

Die 35. Vertreterversammlung der seit einem Jahr verschmolzenen Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden zog 199 stimmberechtigte Vertreter der Anteilseigner in die Schwabmünchner Stadthalle, um sich die Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat der lokalen Bank anzuhören und diese durch ihr Votum zu bestätigen.

Vorstandsvorsitzender Herbert Jauchmann betonte in seinen Betrachtungen zum Jahresabschluss 2022, dass sich die Belastungen für die Bank durch Inflation und dem Krieg in der Ukraine im Ergebnis niederschlugen. „Diese sind aber bisher verkraftbar“, fasste er zusammen. Ebenso seien steigende Verwaltungs- und Personalkosten sowie einmalige Kosten der Verschmelzung in der Gewinn- und Verlustrechnung beobachtbar, bedingt durch steigende Zinsen laufe das Kreditgeschäft derzeit etwas zurückhaltender. „Unser kundennahes Geschäftsmodell als Bank, bei dem das regionale Kredit- und Anlagegeschäft im Mittelpunkt steht, bestätigte sich“, schloss der Vorstandsvorsitzende.

Die Zahlen der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden im Überblick

Die Bilanzsumme steigerte sich erneut im Vergleich zum Vorjahr (2021 mit 720,4 Millionen Euro) auf insgesamt 746,3 Millionen Euro. Dies sei hauptsächlich dem Zufluss von Kundengeldern zu verdanken, berichtete Markus Deutschenbauer, Leitung Gesamtbanksteuerung, der die nackten Zahlen präsentierte. „Die Folge ist eine Liquidität der Bank, die über das normale Maß hinaus geht“, stellte er fest. Mit rund 60 Prozent seien die Forderungen an Kunden, also Kredite, die größte Position der Aktiva in der Bilanz. Bei den Aufwendungen schlugen Personalkosten von sieben Millionen Euro zu Buche, für die Verschmelzung beider Banken wurden 673.000 Euro fällig. Der Jahresüberschuss belief sich nach Abgleich aller Posten auf 366.073 Euro, von dem 226.663 Euro als Dividende an die Anteilseigner der Genossenschaft nach Beschluss der Vertreterversammlung ausbezahlt werden. Dies entspricht einer Verzinsung des Einlagekapitals von drei Prozent im Jahr.

Wie hoch der Preisanstieg ausfällt, ist noch nicht bekannt

Thomas Walter, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bank, nahm mit Blick nach vorne drei Kernthemen ins Visier. „Der Zinsanstieg hat für viele den Traum vom Eigenheim in weite Ferne gerückt. Im langfristigen Vergleich haben wir immer noch ein günstiges Zinsniveau, das sich langsam stabilisiert“, beschrieb er den derzeitigen Zustand auf dem Geldmarkt. Bei den Anpassungen der Geschäftsabläufe nach der Fusion seien viele Detailthemen mittlerweile abgearbeitet. „Wir haben nun neue Kontenmodelle entwickelt, die wir in naher Zukunft unseren Kunden vorstellen. Dabei müssen wir leider die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre auf die Kunden umlegen. Jedoch sind die letzten Preisanpassungen rund sieben Jahre her“, begründete er. Konkrete Zahlen zum Preisanstieg bei der Kontoführung legte er jedoch nicht vor. Den Kundenservice könne man in Zukunft nur dann aufrechterhalten, wenn genügend Mitarbeiter zur Verfügung stehen. „Das ist momentan eine große Herausforderung“, konstatierte er.

Es gibt auch Kritik bei der Versammlung der Raiffeisenbank-Vertreter

Von den Mitgliedern bekam der Vorstand auch Kritik zu hören, beispielsweise zur Öffnung der Hauptkasse nur für Geschäftskunden. Auf die Frage nach Anhebung der Tagesgeldzinsen antwortete Thomas Walter: „Wir wollen am reißerischen Markt anderer Banken nicht mitmachen. Dort gelten die höheren Zinsen in der Regel für Neukunden. Wir behandeln diese nicht besser als Bestandskunden.“ Und: „Ich werte es als sehr positiv, dass die lokale Raiffeisenbank, nicht wie andere Institute, die Negativzinsen der Vergangenheit an die Kunden weitergegeben hat“, sagte er lobend.