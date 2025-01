Sternsinger unterstützen Projekte in Uganda und Bolivien

200 Sternsinger der Pfarreiengemeinschaft Schwabmünchen waren in den letzten Tagen in Schwabmünchen, Mittelstetten, Schwabegg und Klimmach unterwegs und brachten den Segen in die Haushalte. Dabei sammelten sie insgesamt über 42.000 Euro an Spenden. Zusätzlich werden noch Überweisungsspenden erwartet. Mit der Gesamtsumme wird das Schulprojekt in Uganda und das Waisenhaus in Bolivien unterstützt.

Pfarreiengemeinschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sternsinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis