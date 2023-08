Tausende Besucher, viele Helfer: Das Singoldsand Festival in Zahlen

Von Marco Keitel - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Am Donnerstag startet das Singoldsand Festival in Schwabmünchen. Wie viel Arbeit hinter dem großen Sommer-Event steckt, zeigen die Zahlen.

Wenn am Donnerstag um 14 Uhr der Singoldsandkasten seine Pforten öffnet und damit das Singoldsand-Festival 2023 startet, dann ist damit auch ein Generationenwechsel abgeschlossen. Enzo Hirsch und Mairi MacFarlane haben die Veranstaltung zwar schon einige Male mitorganisiert, sind heuer aber zum ersten Mal Festivalleiter. Die Organisation sei eine bedeutende Herausforderung gewesen, sagt Hirsch. "Obgleich diese Phase zweifellos anspruchsvoll war und ist und sicherlich auch Fehler gemacht wurden, haben wir die Hürden dank Engagement und Teamwork souverän gemeistert." Die vergangenen Monate seien für das Leitungstrio, zu dem neben Hirsch und MacFarlane noch Nic Prinz zählt, herausfordernd und manchmal auch stressig gewesen. "Doch durch eine offene und klare Kommunikation haben wir diese Prüfungen erfolgreich durchlaufen und sind nicht nur als Kollegen, sondern auch als Freunde enger zusammengerückt."

Sie stellen mit Hunderten anderen Ehrenamtlichen das Festival auf die Beine: Mairi MacFarlane (von links), Chantal Rieke, Enzo Hirsch, Lukas Ströll und Rebecca Stadelbauer. Foto: Christian Kruppe (Archivbild)

Los geht es also mit einem breit gefächerten Programm für die jüngsten Gäste, bevor es am Freitag und Samstag mit Pop, Rock und Hip-Hop weitergeht. So vielfältig wie Kinderprogramm und Live-Musik ist auch das Rahmenprogramm. Um alles auf die Beine zu stellen, war eine Menge Arbeit notwendig. Das zeigen die Zahlen und Fakten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .