Unbekannte stehlen E-Scooter und Fahrrad

Im Gebiet der Schwabmünchner Polizei sind am Donnerstag zwei Fahrzeuge gestohlen worden: ein E-Scooter und ein Damenmountainbike. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

Am Donnerstag kam es in Schwabmünchen und Gennach zu zwei Diebstählen. In der Zeit von 11.30 bis 20 Uhr haben Unbekannte in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen einen E-Scooter gestohlen. Der Besitzer hatte das neuwertige schwarze Fahrzeug der Marke EveMotion mit einem Drahtseilschloss abgesperrt am Bahnhof abgestellt. An dem E-Scooter im Wert von knapp 500 Euro war die Versicherungsplakette 576MCP angebracht.

Mountainbike an Bushaltestelle gestohlen

Ebenfalls am Donnerstag wurde zwischen etwa 7 und 14 Uhr in der Langerringer Straße in Gennach ein lila-oranges Damenmountainbike der Marke Scott entwendet. Die Besitzerin hatte es hinter dem Buswartehäuschen abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Es hat einen Wert von 500 Euro.

Wer etwas beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu einem der beiden Vorfälle geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 zu melden. (AZ)