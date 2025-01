Unfall im Kreisverkehr: 20.000 Euro Schaden

Kleiner Fehler, großer Schaden: Am Dienstag gegen 1815 Uhr stießen zwei Autos im Kreisverkehr in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen zusammen. Der Schaden ist hoch: Er wird auf rund 20.000 Euro beziffert.

Eine 50-jährige Frau wollte mit ihrem Wagen in den Kreisverkehr einfahren, beachtete aber nicht die Vorfahrt eines 18-jährigen Autofahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Laut Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Jedoch waren beide Autos so stark geschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. (AZ).