Unfallflucht am Schwimmbad in Schwabmünchen

Zu einem Parkrempler ist es in Schwabmünchen gekommen. Am Samstag zwischen 9 und 11.15 Uhr beschädigte laut Polizei auf dem Parkplatz des Schwimmbades ein Unbekannter oder eine Unbekannte mit seinem oder ihrem Fahrzeug einen geparkten Opel hinten rechts und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Verpflichtungen nachzukommen. An dem beschädigten Wagen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)

Schwimmbad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis