Unfallflucht in Schwabmünchen: Polizei bittet um Hinweise

In der Augsburger Straße in Schwabmünchen wurde am Samstag in der Zeit von 13.30 bis 13.55 Uhr ein Auto angefahren. Der Marke Opel stand auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts und wurde hinten links beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis