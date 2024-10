Varieté erstmals auf fester Bühne

Bereits mehrfach gab es das „Varieté im Zelt“ in Scherstetten. In der gemütlichen Zelt-Atmosphäre stellte die Direktorin Carina Hechenberger bunte und abwechslungsreiche Programme auf die Beine. In diesem Jahr wird sich einiges ändern: Diesmal wird nicht im Zelt gespielt, sondern auf der Bühne in der Schwabmünchner Stadthalle. Zwei Vorstellungen wird es geben. Am Samstag, dem 2. November, um 19 Uhr und am Sonntag, dem 3. November, um 15 Uhr lädt Carina Hechenberger zu „Vorweihnachtswahnsinn“ ein.

„Nach dem Erfolg mit den Vorstellungen im Zelt in Scherstetten wollten wir dieses Mal etwas ändern“, sagte Carina Hechenberger. Das wechselhafte Wetter im Herbst hätte die Vorstellungen im Zelt in Scherstetten doch etwas behindert. Daher habe man sich für dieses Jahr auf ein festes Gebäude geeinigt. Gerade für das Publikum biete die Schwabmünchner Stadthalle Vorteile: „Die Halle liegt einfach zentraler und ist, gerade auch für ältere Besucherinnen und Besucher, einfach besser zu erreichen“, so Hechenberger. Auch beim Bühnenbild habe sich etwas verändert. Es sei diesmal nicht das klassische Varieté-Ambiente mit Teppichen und Kronleuchtern. Man habe sich, passend zum Motto des Programms, ein Bühnenbild ausgedacht, das einer Fußgängerzone nachempfunden ist. Die junge Direktorin hat sich wieder ein buntes Programm einfallen lassen. Zu sehen gibt es typische Bestandteile eines Varieté-Theaters: Von Comedy über Akrobatik, gefühlvollem Gesang, Jonglage und etwas Zauberei wird wieder alles dabei sein, was das Publikum in Scherstetten bereits zu schätzen wusste. Anders als bei den Vorstellungen im Zelt wird es diesmal nur Getränke, aber keine Speisen geben.

Direktorin Carina Hechenberger hat wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Foto: Elmar Knöchel (Archivfoto)

Karten für die beiden Vorstellungen gibt es an der Abendkasse oder Online. Die kosten 24 Euro für Erwachsene und 18 Euro ermäßigt.

Die Redaktion verlost Karten

Die Redaktion verlost Karten für das Varieté. Verlost werden dreimal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Varieté). Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Freitag, 1. November, 10 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz .