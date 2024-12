Was die Schwabmünchner von Feuerwerk halten

Schon seit einigen Jahren kommt Kritik an der Knallerei zu Silvester auf: Die Umwelt, die Tiere und das Erinnern an traumatische Kriegserloebnisse einiger Menschen. Auf den Straßen von Schwabmünchen gehen die Meinungen zur Knallerei an Silvester sehr stark auseinander. Die Redaktion hat nachgefragt.

„Ich bin gegen Feuerwerk. Mit dem Geld könnte man etwas Besseres machen“, sagt Gisela Lettenbauer. Die Möglichkeit zentral etwas für alle zu machen finde sie gut. „So eine Lasershow wäre toll“, sagt sie. Sie betont der Kauf von Feuerwerk sei raus geworfenes Geld auch für Kommunen und Städte. Feuerwerkskörper und Silvesterknaller würden extrem viel kosten.

Gisela Lettenbauer würde sich statt Feuerwerk über eine Lasershow freuen. Foto: Isabell Zacher

„Ich mag kein Feuerwerk. Das ist nur Geballer“, sagt Petra Gehr. Eine Alternative wisse sie auf Anhieb keine. Zu viel Rauch entstehe beim Starten von Raketen und Böllern und zu viel Müll.

Petra Gehr möchte kein Feuerwerk. Foto: Isabell Zacher

Leon Meinel hat selbst Hunde in der Familie und hält deshalb nichts von einem Feuerwerk zum Jahreswechsel. „Ich mache deshalb nicht oft Feuerwerk, da die Tiere dann Angst haben.“ Er merke an seinen Tieren, dass diese an Silvester sich fürchten.

Leon Meinesl hat selbst Hunde in der Familie. Foto: Isabell Zacher

Matt Arihart dagegen findet Gefallen an der Knallerei, die das neue Jahr einläutet. „Wir sind Amerikaner und lieben Feuerwerk“, sagt er. Die Familie komme ursprünglich aus den USA. Sie erzählen auf Englisch, sie feiern gerne den Jahreswechsel mit Raketen und Knallfröschen.

Matt und sein Sohn Gunnir Arihart mögen Feuerwerk. Foto: Isabell Zacher

Ganz ohne eine Alternative zum Feuerwerk wäre der Jahreswechsel wohl auch zu langweilig. Ein Feuerwerksverbot wie in München gibt es in Augsburg nur in der Innenstadt. Aber außerhalb von Silvester müssen in Deutschland private Feuerwerke 14 Tage vorher angemeldet werden. In Königsbrunn dagegen werden private Feuerwerke in der Regel nicht genehmigt. Nur wer einen Pyrotechniker engagiert, kann eine Genehmigung beantragen, sodass die Stadt das Feuerwerk im Vorfeld ankündigen kann.

Öffentliche Alternativen werden nicht angeboten, aber jeder kann selbst welche suchen. Dazu zählen zum Beispiel Wunderkerzen oder ein Lagerfeuer. Auch Lichtershows im eigenen Wohnzimmer oder draußen an Hauswänden sind eine umweltfreundlichere Alternative. Wer selbst nicht böllern möchte, kann verschiedene Punkte um Augsburg ansteuern und dem Spektakel aus der Entfernung zuschauen. Dies sind zum Beispiel der Bismarckturm in Neusäß-Steppach oder der Kobelberg (Kobelkreuz) in Neusäß.