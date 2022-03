Schwabmünchen

vor 35 Min.

Was Wikipedia nicht über Schwabmünchen weiß?

Das Gebäude in der Bahnhofstraße 18 war einst wichtiger Treffpunkt Schwabmünchens. Mit einer VR-Brille kann man den ehemaligen Postkeller nun virtuell besuchen.

Plus Der Wikipedia-Eintrag umfasst mehrere Seiten. Einiges bleibt auf der Strecke. Zum Beispiel das in vergessene Gebäude in der Bahnhofsstraße 18.

Von Paula Binz

Das Bauprojekt "Alte Mälzerei" in der Bahnhofstraße ist wohl den meisten Schwabmünchnern bekannt. Weniger dagegen die Geschichte eines Gebäudes, das nur einige Häuser weiter Richtung Stadtmitte steht. "Und das, obwohl bestimmt viele Schwabmünchner Familiengeschichten mit diesem Gebäude verknüpft sind", vermutet die ehemalige Leiterin des Museums und der Stadtarchivs Sabine Sünwoldt. Denn ausgehend vom Bau in der Bahnhofstraße 18 lassen sich laut Sünwoldt beinahe alle Umbrüche der Stadt Schwabmünchen in den letzten hundert Jahren nachverfolgen.

