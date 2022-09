Schwabmünchen

Wie die Stadt Schwabmünchen das Pflegamtsgebäude sanieren will

Das Pflegamtsgebäude an der Fuggerstraße in Schwabmünchen soll saniert werden. Die Stadt rechnet aktuell mit Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro.

Plus Vor allem das Dach des denkmalgeschützten Hauses in Schwabmünchen ist in Mitleidenschaft gezogen. Wer später dort einziehen könnte.

Das Pflegamtsgebäude in Schwabmünchen soll saniert und zu einem Verwaltungsgebäude umgenutzt werden. Das Haus steht in der Fuggerstraße 48 unterhalb des Rathausgartens. Ganz früher war es ein Amtshaus, und bis zum Anfang des Jahrtausends waren das Forstamt und die Kfz-Zulassungsstelle dort untergebracht. Zuletzt beheimatete das Pflegamtsgebäude eine Corona-Teststation, und die Organisatoren des Singoldsandfestivals nutzen nach wie vor die Büroräume im Obergeschoss.

