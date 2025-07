Schwabmünchen brennt auf Revanche: Wo wird gespielt?

Schwabmünchens Trainer Besim Miroci war beim Training am Mittwochabend gut gelaunt. Kein Wunder, konnte seine Mannschaft nach vier Spielen ohne Sieg endlich wieder gewinnen. Für den Trainer war es zudem der erste Heimerfolg. „Der Sieg tut gut. Die Stimmung im Team war trotz der Ergebnisse immer gut, aber das hebt die Laune weiter.“ Und der Sieg gegen Oberweikertshofen soll keine Eintagsfliege sein. Am Samstag soll beim TSV Dachau (14 Uhr) ein weiterer Dreier her, was zugleich die Revanche für die Heimniederlage im September wäre. Da verloren die Schwabmünchner mit 0:2, nachdem sie es verpasst hatten, ihre Chancen in der ersten Hälfte zur Führung zu nutzen. Die aktuell noch immer nicht ganz beseitigte Abschlussschwäche ist somit nicht zum ersten Mal ein Problem. „Man muss in 70 Prozent der Spiele mindestens zwei Tore schießen, um zu gewinnen“, weiß Trainer Miroci.

