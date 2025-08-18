Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Schwabmünchener Talent Marwin Haas: Vom Disney-Schauspieler zum Musiker

Schwabmünchen

Dieser Schwabmünchner ist auf Disney und in der ARD zu sehen: Ein Multitalent in der Identitätsfindung

Der Gymnasiast Marwin Haas liebt Schauspielerei und Musik - und das mit viel Erfolg. Von Kindesbeinen an steht der Schwabmünchner vor der Kamera.
Von Reinhold Radloff
    • |
    • |
    • |
    Musik oder Schauspiel? Aktuell tendiert Marwin Haas aus Schwabmünchen zu Ersterem.
    Musik oder Schauspiel? Aktuell tendiert Marwin Haas aus Schwabmünchen zu Ersterem. Foto: privat

    Seine Talente und Interessen sind vielfältig, sein Zeitmanagement erstaunlich, sein Lebensweg noch in Arbeit: Marwin Haas, Schüler des Leonhard-Wagner-Gymnasiums in Schwabmünchen, hat noch viel vor. Es ist gar nicht so einfach, mit ihm einen Termin für ein Gespräch auszumachen. Sein Kalender ist so gut wie randvoll. Kein Wunder, ist er zugleich selbständig, Lernender, Autodidakt, Komponist und vieles mehr. Doch von Anfang an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden