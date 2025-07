Feuerwehr Schwabmünchen probt Ernstfall bei Schöffel

Rauch quoll aus einem Lager auf einem Betriebsgelände im Gewerbegebiet Nord in Schwabmünchen. Binnen kurzer Zeit war die Feuerwehr vor Ort. Was zunächst wie ein Einsatz aussah, war eine Großübung auf dem Gelände der Firma Schöffel. Mit 95 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen rückte die Feuerwehr an, die in dieser Form alle drei Jahre stattfindet. Dabei wurde aber nicht nur ein Brand simuliert. Bei der Übung ging es auch um einen Gefahrguttransport und einen Unfall mit einem Fahrradfahrer. Auf der angrenzenden Wiese kam es außerdem zu einem fiktiven Flächenbrand. Alle teilnehmenden Einsatzkräfte waren in diese Übung unter der Leitung von Kommandant Stefan Missenhardt eingebunden, auch die zahlreichen Mädchen und Buben der Nachwuchsfeuerwehr.

