Fit für die Bühne: Schwabmünchner Physiotherapeut behandelt Sido

In einem alten Schloss mit einem Rapstar – für Fabian Bösler war das ein besonderes Arbeitsumfeld. Der Physiotherapeut aus Schwabmünchen mit Praxis in Untermeitingen behandelte beim Raiffeisen-Kultursommer im Schloss Tüßling im oberbayerischen Landkreis Altötting Rapper Sido und sein Team. „Jeden Gangster habe ich eingerenkt“, sagt er im Scherz und lacht. Das war das erste Mal, dass er so ein Treffen auf einem Bild festgehalten hat, doch Backstage-Behandlungen für Promis hat er schon öfter übernommen.

Sarah Schöniger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sido Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Untermeitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis