Keine Punkte für die Königsbrunner Clubs

SSV Niedersonthofen - TSV Bobingen 0:0 Beim Tabellenführer Niedersonthofen holte das Team von Dmitrij Peil wieder ein Unentschieden. Dabei war der TSV aber die reifere Mannschaft mit der besseren Spielanlage. „In der ersten Halbzeit hatten wir den Gegner gut im Griff. Niedersonthofen hatte kaum wirkliche Torchancen“, sagte Co-Trainer Christopher Detke. Die beste Gelegenheit hatten die Gäste durch Nicolas Prestel, der allein auf Torwart Lukas Frasch zulief, aber letztlich nicht mehr vor dem Keeper an den Ball kommen konnte. In der zweiten Hälfte kam auch der Tabellenführer zu zwei Gelegenheiten durch Kilian Durach, der aber einmal übers Tor zielte und beim zweiten Versuch an Torhüter Laurin Sommer scheiterte. In der letzten Viertelstunde war dann fast nur noch der TSV am Drücker. Wirklich gefährlich wurde es jedoch nur noch einmal, als Mauritz Di Santo aus einem Getümmel heraus aus zwölf Metern an die Unterkante der Querlatte schoss. „Ich hatte den Torschrei schon auf den Lippen, aber der Ball ist klar vor der Linie aufgesprungen“, so Co-Trainer Detke.

TSV Bobingen Sommer, Ruf, Göttinger, Olejnik, Fidan, Goller, Junker, Prestel (Gansert 90 +1.), Ligorati, Simler, Avan (Di Santo 56.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Lukas Schön.

SpVgg Kaufbeuren - FC Königsbrunn 4:0 (2:0) Eine deutliche Niederlage musste der FC Königsbrunn hinnehmen. Im Vorfeld war ein ausgeglichener Spielverlauf erwartet worden. Doch bereits in der 16. Spielminute konnten die Allgäuer nach einem schönen Dribbling von Jonas Ruf in Führung gehen. In der 39. Minute erhöhten die Gastgeber durch eine sehenswerte Kombination auf 2:0. In der Schlussphase der ersten Halbzeit kamen die Gäste aus Königsbrunn dann zwar noch zu einem Freistoß und zwei Ecken, die aber allesamt nichts einbrachten. In Halbzeit zwei erhöhte Kaufbeuren mit einem Weitschuss auf 3:0. Damit war das Spiel entschieden. Daran konnte auch ein Dreifachwechsel nichts mehr ändern. In der Nachspielzeit musste der FC dann sogar noch den vierten Treffer hinnehmen.

FC Königsbrunn Baur, S. Blasi, Hanke, Schmalz, Plesner, F. Blasi (Boric 71.), Bulik (Gröb 71.), Hampp (Richter 71.), Sommer (Scappaci 81.), Kücük (Wagnleitner 81.), Hampel.

Tore 1:0 Ruf (16.), 2:0 Conrad (39.), 3:0 Imamogullari, 4:0 SInger (90+5.) Zuschauer 120 -Schiedsrichter Laurenz Müller.

SV Türkgücü Königsbrunn - FC Wiggensbach 1:2 (0:1) Gegen selbstbewusste Gäste stand das Team von Paolo Maiolo von Beginn an tief. Die Allgäuer konnten so die Initiative übernehmen und waren spielbestimmend. Die Abwehr der Hausherren ließ aber keine Chancen zu. Eigene Möglichkeiten kamen eher zufällig zustande. Ein Weitschuss brachte Wiggensbach schließlich in Führung. Die hochkarätigste Torchance für Türkgücü hatte Enis Turan. Er entschied sich aber alleine vor dem Torwart für die zugestellte kurze Ecke, anstatt den Ball in die lange Ecke zu schießen. Anscheinend hatte Trainer Maolo in der Pause die richtigen Worte gefunden, denn seine Elf begann die zweite Halbzeit druckvoller und Kaan Dogan erzielte, ebenfalls durch einen Weitschuss, den Ausgleich . Doch dann war es mit der Herrlichkeit schon wieder vorbei. Die Gastgeber ließen sich erneut den Schneid abkaufen und überließen den Allgäuern das Mittelfeld. Gerade als es schien, als gebe sich der Tabellendritte mit dem Unentschieden zufrieden, konnte Königsbrunns Torwart Elias Reinert einen erneuten Weitschuss nur abklatschen, direkt vor die Füße eines Wiggensbacher Stürmers. Der schob den Ball ins Tor und Türkgücü bleibt auch nach dem vierten Spiel ohne Sieg.

Türkgücü Königsbrunn Reinert, Ayverdi, Özkan, El Fayyad, Cagil, Dogan, Miller, Lang, Turan, Sadadi, Nam Schiedsrichter Lukas Dimdik.

SpVgg Lagerlechfeld - FC Rettenberg 2:1 (1:0)

Die Heimserie des Aufsteigers hält an. Die Lechfeldhasen bleiben zu Hause weiterhin auf der Siegerstraße. Gegen den 14. der Tabelle, den FC Rettenberg, gab es wieder einen Sieg. Kurz vor der Halbzeit konnte die Raffler-Elf dann nach vielen Torchancen verdient in Führung gehen. In der 65. Minute erhöhte der Gastgeber auf 2:0, bekam aber kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Anschlusstreffer. Der kam allerdings zu spät und das Team von Daniel Raffler brachte das Spiel clever, auch mittels noch zweier Auswechslungen in der Nachspielzeit, zu Ende.

SpVgg Lagerlechfeld Pachera, Albrecht, Mamusa (Müller 90+2.), Wilde (Heinz 81.), Tauscher (Korner 90.), Sommer (Wachter 72.), Sachse-Scholz, Heißerer, Weiß, Cena, Bitter Tore 1:0 Sommer (40.), 2:0 Tauscher (65.), 2:1 Rorh (87.)-

Zuschauer 190- Schiedsrichter Patrick Meixner.