Radfahrerin in Schwabmünchen schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Gottlieb-Daimler-Straße in Schwabmünchen ist eine 71-jährige am Mittwochvormittag schwer verletzt worden als sie mit ihrem Pedelec die Kreisstraße A 30 überqueren wollte. Dabei übersah sie laut Polizei ein Auto. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Die 71-Jährige zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzung zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 650 Euro geschätzt. (AZ)

