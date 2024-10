Sechsjähriger Bub von Auto erfasst: Unfall endet glimpflich

Glück im Unglück hatte ein sechsjähriger Junge aus Königsbrunn am Samstag, 12. Oktober. Am Abend, gegen 19:45 Uhr, rannte er unvermittelt, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Gartenstraße in Bobingen, um zu seinen Freunden auf der anderen Straßenseite zu laufen. Die Stopp-Rufe seines Vaters ignorierte der Bub. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Auto die Gartenstraße in östliche Richtung. Er erkannte im Lichtkegel seines Fahrzeugs noch das querende, dunkel gekleidete Kind, konnte aber trotz versuchter Vollbremsung einen Zusammenstoß mit etwa Tempo 60 nicht mehr verhindern. Das Auto streifte das Kind mit der rechten vorderen Seite. Das Kind schleuderte, Schuh und Socke flogen davon und es stürzte auf die Straße. „Der Sechsjährige hat mal soeben sämtliche Schutzengel in Anspruch genommen, die gerade zur Verfügung standen“, berichtet die Polizei. Denn laut hinzugerufenem Rettungsdienst blieb das Kind äußerlich unverletzt. Da der Bub aber über Schmerzen klagte, wurde er vorsorglich ins Josefinum nach Augsburg gebracht. (AZ)

