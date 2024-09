So haben die Königsbrunner den Polizeieinsatz erlebt

Kaum vorstellbar, dass am Mittwochvormittag die Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße in Königsbrunn teilweise komplett lahmgelegt war. „Wie im Film Walking Dead“, sagt Fabian Högel vom Brillenwerk, mit einem Schlag sei dann alles wieder vorbei gewesen. Seine Mitarbeiterin fügt hinzu, es habe sie an Corona erinnert, als die Einkaufsmeilen auch oft leergefegt waren. Am Donnerstag sieht die Welt wieder ganz normal aus: Autos fahren auf der Straße, in der Metzgerei stehen die Kunden Schlange. Drei Motorradfahrer essen ihre Mittagssemmel und Bauarbeiter Toni macht auch gerade Mittagspause. Auch die Chocolaterie Café Müller ist recht gut besucht. Stimmengewirr erklingt von den Sitzplätzen und an der Theke herrscht ein reges Kommen und Gehen. Am Mittwochvormittag hatte ein SEK-Einsatz zu Straßensperrungen in der neuen Mitte in Königsbrunn geführt. Ein 57-Jähriger, der inzwischen festgenommen wurde, soll einen Baggerfahrer mit einer Waffe bedroht haben. Bei dem Mann wurde ein Luftgewehr gefunden.

