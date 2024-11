Seniorennachmittag in Bobingen zieht über 300 Gäste in die Singoldhalle

Rund 300 Seniorinnen und Senioren haben sich jüngst in der Singoldhalle in Bobingen zum Seniorennachmittag getroffen. „Der Bobinger Seniorennachmittag ist ein Zeichen der besonderen Anerkennung unserer älteren Mitbürger, ein kleines Dankeschön hinsichtlich ihrer erbrachten Lebensleistungen“, sagte Bürgermeister Klaus Förster. Er freute sich, dass die Mischung aus Kaffee, Kuchen, netten Gesprächen, buntem Unterhaltungsprogramm auf der Bühne und informativen Angeboten in Foyer und Gruppenraum so großen Anklang findet.

Beim Seniorennachmittag in Bobingen ist ein generationenübergreifendes Projekt

Dieser Tag biete zudem die Möglichkeit, Jung und Alt zusammenzubringen, so Förster. Einerseits sei das durch die schwungvollen Kurzauftritte mehrerer Kindertanzgruppen des Bobinger Tanzlabors und junger, talentierter Cello-Nachwuchsmusiker gelungen. Andererseits durch das Bewirtungsteam, das sich aus dem gesamten Team des Kulturamts, ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer der Freiwilligenagentur Bobingen sowie engagierter Bobinger Schülerinnen und Schüler aus dem Projekt Jibes der Freiwilligenagentur, zusammensetzte. Das sei ein Vorbild für ein generationenübergreifendes Miteinander, lobte Bobingens Bürgermeister.

Für musikalische Unterhaltung sorgte das Musiktrio Käptn Glück aus Augsburg, deren Repertoire von Schlagern der 1950er- und 1960er-Jahre über Volksmusik bis hin zu Wiesenhits reichte. Nach den positiven Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher soll der Seniorennachmittag auch im kommenden Jahr mit einem breiten Programm fortgesetzt und ausgebaut werden. (AZ)