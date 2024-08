Gefühl, Gemeinschaft und Genuss für alle Generationen

Singoldsand-Festival, das heißt: Schwabmünchen tanzt, Schwabmünchen lacht, Schwabmünchen feiert. Zählt man alle drei Tage zusammen, feierten heuer insgesamt 9650 Menschen auf dem Gelände. Deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Nicolas Brinz von der ehrenamtlichen Festivalleitung erklärte: „Wir sind schon um eine Dramaturgie bemüht.“ Bisher traten die bekannten Bands oft am Samstag auf. In diesem Jahr rockte Juli am Freitagabend das Festivalgelände. Milleniumkid, Paulinko und die Leoniden legten am Samstag nach.

Viel geboten bekommen für, zumindest im Vergleich zu vielen anderen Festivals, wenig Geld: Das ist in Schwabmünchen nur dank des ehrenamtlichen Teams. Die Eintrittspreise refinanzieren das Projekt. Vereine wie die Schwabmünchner Handballer organisieren den Ausschank und dürfen die Einnahmen behalten. Die 27-jährige Barleiterin Selina Scholz erzählte, dass sie schon am Montag mit dem Aufbau begonnen haben. An ihrem freien Tag freute sie sich besonders auf den Auftritt von Juli. Dem pflichtete Anja Hinkhöfer bei. Sie besucht das Singoldsand-Festival, seit sie 15 Jahre alt ist. Für ihre Freundin Fiona Schmid ist Milleniumkid das Highlight.

Überraschung im Garten macht Schwabmünchner zum Singoldsand-Dauergast

Alex und Katrin Bernhard sind seit zehn Jahren Schwabmünchner und seit fünf Jahren am Singoldsand dabei. Das kam so: Eines Tages zog Alex Bernhard die Jalousie ihrer Wohnung in Boxershorts hoch und ließ sie vor Schreck gleich wieder runter. Rund 20 Menschen campten im Garten des Mehrgenerationenhauses. Sein Bruder hatte die Festivalbesucher spontan einquartiert. So lernten sie Uli aus Augsburg kennen, der die Technoecke mag und sind seitdem jedes Jahr Teil der Party.

Ordentlich Vorarbeit hatten Bre Berrymore an der Strandbühne geleistet. Der Leadsänger Benedikt Wagensonner war in eine goldene Glitzershort gehüllt und spielte mit dem Publikum. „Spürt jemand von euch Liebe - oder Hass? Ist schon gut, wenn man überhaupt etwas fühlt.“ Der Auftritt überraschte mit dem spontanen Crowdsurfing des Drag-Künstlers Meritt Ocracy. Der legte mit leuchtend blauem Augen-Make-up und wechselnden Outfits von Glitzer bis Engelsflügeln eine beeindruckende Performance hin.

Das Festival in Schwabmünchen bietet für alle Generationen etwas

Das Singoldsand glänzt als Mehrgenerationen-Event. Das Festival bot an vielen Ecken unterschiedliche Unterhaltungsmöglichkeiten für die jüngsten Besucher, was rundherum für eine entspannte Atmosphäre sorgte.

Vor Juli brachten die Kytes ganz in Rosa gekleidet und mit Plüschbuchstaben auf der Bühne die Besucher auf Betriebstemperatur. Sie forderten das Publikum auf: „Trinkt mehr.“ Was, blieb jedem überlassen. Der Tipp schien zu helfen. Ein Flashmob vor der Bühne rannte immer schneller im Strudel, bevor alle zu dröhnenden Bässen in die Höhe sprangen.

Auch kulinarisch hatte das Singoldsand etwas zu bieten. Florian Rohrer bediente am Freitagabend am Kässpatzenstand viele Kunden. „Wir machen alles frisch und alles vor Ort“, sagte er. Der Teig werde selber gemacht, die Spätzle per Hand gehobelt. Rohrer führt den Stand in zweiter Generation. Für den süßen Geschmack sorgte unter anderem Michaela Becherer. Sie macht seit 2023 Mini-Donuts. Die macht sie mithilfe einer Maschine aus den USA, die bis zu 1200 Mini-Donuts pro Stunde herstellen kann. „Danach verfeinern wir die Donuts, zum Beispiel mit Mango oder Nutella“, erklärte die gelernte Bäckerin und Konditorin.

Dass es am Singoldsand-Festival meist harmonisch zugeht, zeigt auch heuer eine Nachfrage bei der Polizei in Schwabmünchen: Größere Einsätze gab es nicht. Schlägereien? Fehlanzeige. Zu Buche stehen etwa ein Verstoß nach dem Cannabisgesetz oder das Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem Kleinkraftrad in der Nähe des Festivalgeländes.

Die gute, friedliche Stimmung auf dem Gelände ist auch für die Festivalleiter Enzo Hirsch und Nicolas Brinz immer wieder etwas Besonderes. Er sei zwar sehr müde, sagte Hirsch am Sonntag während des Abbaus, betonte aber: „Das Feeling war traumhaft.“ Brinz sagte: „Das war das beste Festival seit Corona.“ Dass das Singoldsand in Schwabmünchen fest verwurzelt ist, zeigt nicht nur die Tatsache, dass 450 Anwohner ein Gratis-Ticket in Anspruch genommen haben. Auch die Zusammensetzung der Crew aus heuer 256 Helferin spricht dafür. Fast jeder davon hat eine Verbindung nach Schwabmünchen, ist dort hingezogen, oder kommt aus der Gegend - so wie der Helfer, der mittlerweile in Mexiko wohnt, seinen einmonatigen Deutschland-Urlaub aber so geplant hat, dass er in der Singoldsand-Woche im Einsatz sein konnte.

Im kommenden Jahr gibt es das Singoldsand seit 15 Jahren. Dafür werden sie sich was Besonderes überlegen, sagten Hirsch und Brinz. Details, etwa wann der Vorverkauf startet, verrieten sie noch nicht.

