Singoldsand: Diese bekannten Bands stehen auf der Bühne

Das Singoldsand Festival holt die große Bühne aufs Land. Von Hochkarätern bis hin zu Neuentdeckungen ist auch dieses Mal wieder alles dabei. Das Festival findet heuer von Donnerstag, 22. bis Samstag, 24. August, rund um Eisplatz und Geyerburg in Schwabmünchen statt.

Ein großer Wurf für Schwabmünchen gelang dem ehrenamtlichen Singoldsand-Team heuer mit der Band „Juli“. Bekannt durch Hits, wie „Perfekte Welle“, „Geile Zeit“ oder „Elektrisches Gefühl“, bringt die Gießener Band am Freitag ihren euphorischen Sommer-Sound auf die Strandbühne. Nach der Eröffnung durch die Bands „Sasko“ und „Atlantis Beach Motel“ stehen neben „Juli“ am Freitag noch deutschlandweit bekannte Namen, wie die „Kytes“, „Mele“, „Yukno“, „Van Holzen“ oder die Newcomer-Sensation „Soffie“ auf den beiden Bühnen des Festivals.

Der kommerzielle Durchbruch gelang der Band Juli im Jahr 2004 mit ihrer der Debütsingle „Perfekte Welle“. Damals enterte die Band die deutschen Singlecharts und konnte ein wenig später ihre erste goldene Schallplatte in Empfang nehmen. Ein beachtlicher Einstiegserfolg, an den die Formation mit mehr als 1,5 Millionen verkauften Einheiten ihrer mit Gold und Platin ausgezeichneten Alben anknüpfte — und momentan fast eine Million monatliche Spotify-Hörer begeistert. Vor allem Mitte der 2000er-Jahre gehörte die Band mit ihren ersten beiden Alben „Es ist Juli“ und „Ein neuer Tag“ zu den erfolgreichsten und prägendsten deutschen Musikgruppen und gilt als ein wesentlicher Vertreter eines damaligen Booms deutschsprachiger Popmusik. 2005 gewann sie mit „Geile Zeit“ den damals erstmals ausgetragenen Bundesvision Song Contest. Ab Ende der 2000er zog die Band sich immer wieder für längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurück, veröffentlichte jedoch in größeren Abständen weitere Alben, zuletzt 2023 „Der Sommer ist vorbei“. Heuer absolviert die Band ein umfangreiches Programm: Sängerin Eva Briegel saß in der jüngsten und elften Staffel von „Sing meinen Song“ auf dem Sofa, das Album „Der Sommer ist vorbei“ wurde als Deluxe Edition noch einmal herausgebracht und die Band ist aktuell auf großer „20 Jahre - Es ist Juli“-Tournee.

Die Leoniden stehen am Samstag auf der Singoldsandbühne. Foto: Capadol

Am Samstag gibt es alte Bekannte zu hören

Am Samstag erwartet die Besucher alte Bekannte auf der Singoldsand Hauptbühne: die „Leoniden“ kommen nur einen Tag nach Veröffentlichung ihres neuen Albums „Sophisticated Sad Songs“ an die Singold. Ein weiteres Highlight wird zudem der Auftritt des Pop-Duos „Klan“, welche auf ihrer Abschiedstour auf dem Singoldsand-Festival eine der sehr wenigen Auftritte haben werden. Darüber hinaus dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf die Wiener Rapperin „Verifiziert“, die Newcomer“ MilleniumKid“ und „Leila“, sowie das elektrisierende Duo „Paulinko“ freuen.

Der Singoldsandkasten bietet wieder sowohl für die Jüngsten als auch die junggebliebenen Festivalbesucher mit ein vielfältiges Programm auf den Eisplatz. Auf dem ganzen Platz verteilen sich Aktivitäten, wie Batiken, Kinderschminken, Siebdruck und sogar eine Hüpfburg. An den Spielstationen von THW, Feuerwehr, dem TSV und den Schwabmünchener Volleyballer kann sich nach Belieben ausgetobt werden. Neben Yoga für Kinder laden „Eichhorn & lila Hund“ vor der Strandbühne zum Mitsingen, Mitspielen und musikalischen Mitmachen ein, bevor dann mit „Die Gäng“ ein kleines Wiedersehen gefeiert wird. Noch 2013 als „Ohrbooten“ auf dem Singoldsand Festival, machen diese nun mit ihren Töchtern Musik für Familien und bringen als Headliner den Singoldsandkasten am Donnerstag zum Mitfeiern.

Weitere Informationen über das Programm und die Bands des Singoldsandes sowie Details zum Festival können unter www.singoldsand-festival.de abgerufen werden.

Dreitägiges Jugend- und Popkulturfestival für Kultur- und Musikinteressierte, sowie Studenten und Familien mit Kindern. Veranstalter ist eine Projektgruppe der Stadt Schwabmünchen und ein ehrenamtliches Team von 250 Jugendlichen. Ziel ist es, Jugendvereinen die Möglichkeit geben, selbst Geld für ihre eigene Jugendarbeit zu generieren, sowie Bands und Künstlern verschiedenster Richtungen eine Plattform zu bieten und dadurch Schwabmünchen kulturell zu bereichern.