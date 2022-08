Singoldsand Festival: Drei Tage feiern für ein gutes Gefühl

Das Sindgoldsand Festival war auch ohne die „Ausverkauft“–Meldung ein voller Erfolg. Wie viele Besucher gekommen sind und warum das Event für die Stadt von großer Bedeutung ist.

Drei Tage hat Schwabmünchen gefeiert. Ordentlich gefeiert. Friedlich gefeiert. Und auch, wenn das Singoldsand Festival zum ersten Mal nicht ausverkauft war, war es ein Erfolg. „Wir sind zufrieden. Auch, wenn nicht ausverkauft war. Andere Events mussten aufgrund des schwachen Vorverkaufs abgesagt werden. Hier hat Schwabmünchen und die Region gezeigt, dass sie zum Singoldsand stehen“, bilanziert Festivalleiter Patrick Jung.

Jeweils 3000 - statt der möglichen 4000 - Besucher sind am Freitag und Samstag nach Schwabmünchen gekommen, zum Sandkasten am Donnerstag waren es 1500 Besucher. Zwar habe der Vorverkauf an den letzten beiden Tagen nochmals angezogen, doch am Ende hat es für ein ausverkauftes Gelände nicht gereicht. Die Ursachen dafür sind vielfältig, wie Jung erklärt: „Zum einen sind es immer noch die Corona-Sorgen bei einigen Menschen, dazu kommen konkurrierende Veranstaltungen wie der Plärrer. Nicht zuletzt darf man die finanziellen Sorgen, die die Menschen derzeit haben, nicht unter den Tisch kehren.“

Und nicht nur die Organisatoren waren mit dem Event zufrieden. Bei den Besuchern war keine große Nachfrage notwendig. Die Vielzahl glücklicher Gesichter, die überall zu sehen waren, sprach Bände.

Keine Klagen von der Polizei

Auch vonseiten der Polizei gab es keine Klagen. Wolfgang Zeller von der Schwabmünchner Inspektion spricht von einem entspannten Event. „Nicht zuletzt aufgrund des hervorragenden Konzepts der Festivalleitung kam es an beiden Tagen zu keinerlei Störung. Die Besucher feierten fröhlich und bis zum Schluss friedlich. Dafür ein Lob von unserer Seite. Ein Lob wollen wir auch an die Anwohner richten, von deren Seite gab es so gut wie keine Beschwerden“, so der Polizeihauptkommissar. Eine Bilanz, die sich mit der von vergangenen Festivals deckt - auch mit Blick auf die zuletzt gewachsene Nachbarschaft. Die steht der Veranstaltung, trotz der einhergehenden Einschränkungen, zum größten Teil wohlwollend gegenüber. Dies ist auch ein Verdienst der offenen Art, mit der das ganze Team in der Aufbauphase und während des Festivals mit seinen Nachbarn umgeht.

Dass das Singoldsand grundsätzlich so entspannt und friedlich abläuft, hängt auch mit dem Grundgedanken des Events zusammen. „Hier engagieren sich Schwabmünchner für Schwabmünchen“, so Patrick Jung. Dieser nach außen wirkende Zusammenhalt sorgt auch bei den Gästen für ein besonderes „Wir-Gefühl“.

Das Engagement füreinander, vor allem für die Heimatstadt, ist auch der große Trumpf des Singoldsand. „Von der Größe her gesehen sind wir kein besonderes Festival. Besonders macht uns die Struktur“, erklärt Jung. Damit spielt er auf den großen, mittlerweile auch preisgekrönten, ehrenamtlichen Faktor in der Struktur des Singoldsand an. 19.000 Arbeitsstunden, nur vom Festivalteam an sich, sprechen eine deutliche Sprache. Dazu kommen die Stunden der Vereine, die sich mit Ständen am Singoldsand beteiligen.

Hier entstehe ein Gewinn für die Stadt, der nicht in Zahlen zu messen sei. Zum einen sei da natürlich der finanzielle Ertrag der Vereine für ihre Nachwuchsarbeit. Ein noch wesentlicher Faktor sei aber die Schaffung von Strukturen und Verknüpfungen im Ehrenamt. „Durch das Singoldsand kommen Vereine zusammen, wie es in dieser Art und Weise ohne Festival vielleicht nie sein würde. Vereine vernetzen sich, Jugendliche lernen das Ehrenamt anders kennen und auch lieben“, so Jung. Das ist das eigentliche Ziel der Veranstaltung. Die Party ist sozusagen ein Mittel zum Zweck.

Das sieht auch Bürgermeister Lorenz Müller so: „Das Singoldsand ist für Schwabmünchen als Stadt mehr als bloßes Event. Es ist ein Standortfaktor, macht uns weit über die Region hinaus bekannt. Und es sorgt für einen Zusammenhalt und eine Heimatbindung bei jungen Menschen.“